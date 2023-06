Come non avere pelle lucida e grassa in estate? Basta fronte unta al risveglio grazie a questi rimedi naturali

Come non avere pelle lucida e grassa in estate-proiezionidiborsa.it

Tante persone, alla mattina, si alzano ritrovandosi una pelle quasi oleosa. Quella sensazione di avere un visto unto che, onestamente, non è bello da vedere. A maggior ragione, in estate, stagione in cui la pelle lucida è più frequente. Cosa fare, allora, per limitare questo fenomeno? Esistono dei rimedi naturali che potrebbero fare al caso nostro.

Vi è mai capitato, alla mattina, di svegliarvi con la pelle della faccia unta? Non sudata, come potrebbe essere normale in estate, ma dall’aspetto quasi oleoso. Come se qualcuno ci avesse passato, per scherzo, dell’olio di oliva sulla fronte e sul resto del viso. Con il risultato di avere una pelle quasi lucida che, magari, potrebbe infastidirci. Ovviamente, c’è una spiegazione per tutto questo che, magari, potrebbe aiutarci a combattere questa fastidiosa sensazione. Bastano pochi accorgimenti e, in molti casi, la pelle tornerà come nuova.

Perché, quando ci svegliamo, al mattino, ci ritroviamo già con la pelle lucida?

Già, ma perché, indipendentemente dalla stagione, ci si sveglia già con la fronte e il viso unti? Non deve meravigliare il fatto di alzarsi con la pelle già grassa. Non è un sintomo automatico che questa lo sia abitualmente. In estate, in particolare, la nostra cute, di notte, perde più acqua del solito. Il sudore, in pratica, su azione delle nostre ghiandole, diventa più lipidico. Il che, tradotto, crea quell’accumulo oleoso che vediamo sulla pelle.

Certo, potrebbe anche dipendere dalla alimentazione scorretta e, magari, da prodotti “aggressivi”. Fermo restando che un consulto da uno specialista è sempre cosa buona e giusta, si può valutare qualche rimedio naturale. Che sono diversi dai trucchi per dimostrare di avere 10 anni di meno. Come quelli che usa Jennifer Aniston, a partire dal lavarsi il viso con acqua ghiacciata. Quindi, come non avere pelle lucida e grassa in estate?

Non solo i rimedi naturali per togliere le rughe dal viso, ma ecco quelli contro la pelle unta

I rimedi della nonna, molte volte, possono essere utili per aiutarci a superare piccole difficoltà quotidiane legate al benessere. Ad esempio, c’è chi combatte le rughe con una maschera naturale che era di moda nell’Antica Roma.

Come detto, in estate la pelle unta è comune anche a chi, abitualmente, non ce l’ha. Produzione di sebo diversa dalla normalità, sudore, caldo: tutto concorre, in questa stagione, a una pelle più grassa. A volte, però, la causa principale sono i nostri comportamenti.

Come non avere pelle lucida e grassa in estate? Iniziando da certi comportamenti più virtuosi

A livello di creme, si potrebbe sceglierne una con ossido di zinco, perfetta contro gli arrossamenti in viso e per togliere infiammazione dalla cute. Essendo seboassorbente, potrebbe contrastare la sua produzione alterata. Uno dei rimedi naturali è quello di struccare il viso, alla sera, anche se si è stanche. Senza detergerlo, potrebbe portarci, alla mattina, ad una pelle più lucida. L’alcool, in caso di pelle unta, andrebbe limitato, perché non aiuta. Anche i grassi animali andrebbero ridotti o, meglio ancora, eliminati.

Importante è assumere tanta frutta e verdura e, soprattutto, bere molta acqua. In più, potreste preparare una camomilla e, quando tiepida, immergete dentro del cotone e passatelo sul viso. Un detergente efficace. Infine, qualche goccia di olio essenziale di limone, nell’acqua, diventa la base per impacchi. Ricordatevi, però, nelle successive ore, di non esporre il viso al sole, per evitare macchie.