I segreti di un piatto tipico della cucina italiana? Ce li spiega la nonna social di Pecco Bagnaia

Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio d’Italia al Mugello sulla sua Ducati. Ancora una volta, il pilota italiano, campione del Mondo 2023, si è dimostrato il più forte in pista, lanciandosi al comando della classifica generale. La grande folla che ne ha esaltato il trionfo rivede in lui le gesta di Valentino Rossi, sebbene siano due personaggi completamente agli antipodi. Nato a Torino, trasferitosi poi a Pesaro, ha tra le sue grandi passioni la cucina, in particolare un piatto. Scopriamo quale.

Un weekend dai cuori forti per gli appassionati di motociclismo. L’appuntamento più atteso di tutto il campionato del Mondo per noi italiani. Il Gran Premio d’Italia che si svolge sui saliscendi del fantastico tracciato toscano del Mugello. Tribune colorate di rosso Ducati, di giallo Valentino, anche se il pesarese si è ritirato da qualche anno. Grande entusiasmo e l’interesse di migliaia di persone che arrivano da ogni angolo del nostro Paese, in sella alla loro moto, per veder correre i propri idoli, ma non solo.

Infatti, non è necessario che siano già delle star per esaltarli. C’è un tifo trasversale che riguarda un po’ tutti, dai più giovani della Moto3, i campioni di domani, a quelli che compongono la griglia della MotoGP. Tra loro, ovviamente, il più sostenuto è il nostro Francesco Bagnaia, detto Pecco, che l’anno scorso ha conquistato il titolo guidando per un marchio storico come quello Ducati. Sabato ha vinto la corsa sprint, domenica ha bissato con la gara classica, allungando in classifica sul primo rivale di questa stagione, un altro italiano, in sella sempre a una Ducati, ma non ufficiale, Marco Bezzecchi.

La grande passione di Pecco Bagnaia

Nato a Torino, trasferitosi a Pesaro per seguire la sua passione, Pecco non manca mai di sottolineare i suoi interessi. Juventino doc, ama il calcio, vive con la sua compagna Domizia e il suo cane Turbo. Ha, però, un altro idolo. La sua nonna social, Luciana, che su Instagram si diletta a svelare ricette di cucina. Una in particolare li accomuna.

A Natale del 2022, fresco di titolo, Pecco ha passato le feste in famiglia e insieme all’immancabile golf natalizio ha sfoggiato dei succulenti gnocchi, preparati con la nonna, seguendo la tradizionale ricetta piemontese.

I segreti di un piatto tipico della cucina che non passa mai di moda

Gli gnocchi di patate, uno dei piatti principali del nostro Paese, soprattutto al Nord. Da preparare come tradizione piemontese raccomanda, con quel tocco in più dato da un formaggio tipico nel condimento. Quindi, dopo aver lessato un kilogrammo di patate, che dovranno riposare nell’acqua di cottura per 30 minuti, andiamo ad amalgamarle con 150 grammi di farina e un paio di spolverate di sale, null’altro. Impastiamo fino a creare una palla che andremo poi a stendere a strisce di uno spessore di circa un centimetro, che poi taglieremo per formare gli gnocchi.

Buttiamoli nell’acqua quando questa bollirà e lasciamo cuocere fino a quando non saliranno a galla, dopodiché andremo al condimento. Come anche Pecco Bagnaia e nonna Luciana sapranno, burro fuso, un po’ di pepe e una generosa spolverata del buonissimo formaggio Castelmagno, saranno l’abbinamento migliore per ricordare la tradizione piemontese. I segreti di un piatto tipico della cucina piemontese? Gli gnocchi impastati senza uova e conditi con il Castelmagno.