Avere un giardino accogliente e ben ordinato è il desiderio di molti quando si avvicina la stagione calda e si trascorre più tempo all’aperto. Non sempre, però, gli spazi attorno si possono definire propriamente belli. Immaginiamo ad esempio chi è a confine con un terribile muro di fabbrica fatto di blocchi di cemento oppure semplicemente con il muro dei vicini. Che fare per evitare che una simile parete antiestetica rovini tutto lo splendore del proprio angolo di paradiso? Le soluzioni esistono ed alcune possono essere davvero alla portata di tutti. Ecco come nascondere un brutto muro in giardino grazie a 3 idee geniali e davvero economiche.

Come sfruttare le piante o creare un favoloso orto verticale

Chi sta provvedendo all’acquisto di nuove piante per dare vivacità al giardino, può risolvere il problema con grande semplicità. Una soluzione ottima per la copertura di un brutto muro risiede proprio nell’utilizzo di piante rampicanti. Queste non solo copriranno in maniera efficace una parete brutta e trascurata, ma daranno un aspetto signorile al proprio spazio verde. Un’ottima idea colorata per l’estate potrebbe richiedere l’acquisto di una Buganvillea, oppure il Caprifoglio che cresce molto rapidamente. Un’altra valida alternativa risiede nella classica Edera. Per facilitare una adeguata copertura della parete, si potrebbe installare una rete o un sostegno di modo che la pianta si aggrappi adeguatamente alla superficie.

Altra valida alternativa per nascondere un brutto muro richiede l’utilizzo di pedane di pallet o scarti del legno. Perché non sfruttare la parete per creare un vero e proprio orto verticale? Esistono davvero tante soluzioni per realizzare un orto verticale con materiale di scarto. Si possono costruire delle cassette di legno con il pallet. Oppure, una rete di bottiglie in plastica tagliate orizzontalmente per ospitare insalata, prezzemolo, basilico e tantissimi altri ortaggi. Chi ama le piante aromatiche, potrebbe essere anche interessato ai rimedi naturali che molte di esse offrono. Una efficace soluzione è quella che si propone nell’articolo: “Il rimedio veloce e naturale per eliminare il fastidioso alito cattivo con un’erba aromatica che tutti hanno in casa”.

Come nascondere un brutto muro in giardino grazie a 3 idee geniali e davvero economiche

Un’ultima soluzione potrebbe essere l’impianto di un pannello frangivista. Questi pannelli solitamente sono fatti in legno o altri materiali sintetici. Chi necessita di uno spazio in giardino nel quale conservare tutti gli utensili, potrebbe installare i pannelli a qualche decina di centimetri dalla parete. In questo modo, si potranno ottenere due vantaggi con una soluzione. Si nasconde il muro brutto e si ottiene un piccolo ripostiglio da giardino. Ecco come nascondere un brutto muro in giardino grazie a 3 idee geniali e davvero economiche.

