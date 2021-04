Avere un alito cattivo è un’esperienza talvolta imbarazzante quando si parla con il proprio interlocutore. Le cause di questa spiacevole condizione possono essere molteplici e riguardare tanto l’alimentazione, quanto l’igiene e la salute orale o alcune particolari abitudini. Se alcune circostanze richiedono delle cure specifiche, in altri casi si tratta solo di smorzare l’odore persistente di alcune pietanze. Potrebbe dunque tornare utile conoscere il rimedio veloce e naturale per eliminare il fastidioso alito cattivo con un’erba aromatica che tutti possono avere in casa.

Una spezia dalle molte proprietà benefiche che utilizzavano anche gli antichi romani

Le spezie che si utilizzano in cucina hanno innumerevoli ed inaspettati usi alternativi molto spesso. È il caso ad esempio dell’aneto, una pianta erbacea originaria dell’India. I semi di questa pianta, che ricorda vagamente i ciuffi del finocchio, possiedono delle miracolose proprietà benefiche per la salute. Questo dato, a quanto pare, era già noto nell’antica Roma. Pare che i gladiatori utilizzassero l’aneto in vista di una competizione per aumentare la propria forza ed avere delle prestazioni fisiche eccellenti. Inoltre, già in tempi molto antichi si era soliti masticare dei semi di aneto come si fa oggi con i più moderni chewing-gum. Ebbene, come utilizzare questa profumatissima spezia ancora oggi per contrastare l’alito pesante?

Le proprietà benefiche dell’aneto sono dunque orami indiscusse. Persino alcuni studi scientifici ne rimarcano l’importanza e il grande potenziale che questa piccola pianta possiede. Chi utilizza l’aneto nelle proprie ricette forse non sa che esso è un eccellente alleato per contrastare l’alito cattivo. Come? Per togliere dalla bocca sgradevoli e cattivi odori in maniera rapida ed efficace, basterà masticare all’occorrenza alcuni semi di aneto. Esso aiuterà a rinfrescare in modo del tutto naturale alito e gengive eliminando quella sgradevole sensazione di alito pesante. Il rimedio non solo è particolarmente semplice, ma anche estremamente economico e naturale.

