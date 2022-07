Che si tratti di controllare una notifica WhatsApp o di dare un’occhiata ai gruppi quando si ha un momento libero, non fa differenza. Controllare il telefono è una specie di riflesso, effetto delle abitudini della modernità. Ed è innegabile che la più popolare tra le app di messaggistica rientri a pieno titolo tra gli strumenti tecnologici più utilizzati.

Perché WhatsApp a volte non consegna i messaggi già inviati

A volte, però, durante il suo uso sorgono dei dubbi che sfociano anche in valutazioni personali. Ad esempio, quando si vede un proprio messaggio colorarsi con le spunte blu e magari non ricevere risposta. Tutti sanno che in quel caso l’interlocutore ha visualizzato.

Qualcuno, però, potrebbe non sapere cosa possono indicare altri segnali messi a disposizione dall’applicazione. Quando, infatti, si invia un messaggio o qualsiasi contenuto, a fianco comprare la prima spunta. Quella che indica che è stato ricevuto dal sistema ed è pronto per essere inoltrato. Qualora non appaia la prima spunta, il problema è della propria connessione.

Ma cosa accade quando non viene fuori la seconda spunta? Il messaggio non è stato consegnato. Nel senso che l’interlocutore non lo ha ricevuto.

Una sola spunta: cosa succede?

La premessa è che si sta parlando di una chat singola, non dei gruppi (per i quali si dovrebbe fare un altro discorso). Ma allora perché WhatsApp a volte non consegna i messaggi? Nella maggior parte dei casi questo potrebbe dipendere da chi lo riceve.

I motivi possono essere essenzialmente due. Il primo è che quest’ultimo non sia connesso alla rete. Magari perché ha il telefono spento. Oppure perché non ha una connessione WI FI e non ha accesso ad internet tramite il suo abbonamento o tariffa. Magari perché, ad esempio, potrebbe avere esaurito il credito o perché è in una zona dove non c’è campo. Nel momento in cui queste condizioni dovessero essere superate e l’interlocutore avrà modo di connettersi, comparirà anche la seconda spunta.

C’è un’altra possibilità da considerare

C’è un’ultima opzione, qualora WhatsApp non consegni i messaggi. Il riferimento alla possibilità che il destinatario abbia bloccato il mittente. In questo caso, però, potrebbero esserci dei segnali, ad esempio la possibilità che non si abbia più accesso alla sua immagine del profilo. Ma ci sono anche altri indizi: ad esempio la scomparsa della visione dell’ultimo accesso, l’impossibilità ad effettuare una chiamata o ad aggiungere il contatto ad un gruppo.

Conoscere WhatsApp a fondo può non essere facile per tutti. Molti hanno familiarità con l’applicazione nell’uso quotidiano, ma potrebbero non sapere di una serie di opzioni che possono facilitare la vita. Tra queste c’è quella di mettere ordine dalla galleria del proprio telefono nascondendo i media ricevuti attraverso la popolare app di messaggistica.

