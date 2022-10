Come mettere un foulard al collo in questi 4 modi semplici da ricreare

Siamo abituati ad indossare il foulard sempre nello stesso modo. Lo posizioniamo sul collo, e lo fermiamo con un fiocco, o un semplice nodo.

Questa maniera tradizionale di mettere il foulard è la più semplice, ma anche la più antiquata e noiosa.

Molte persone, infatti, non immaginano neanche quante decine di possibilità esistano per indossare un foulard. Scoprendole, potremo risparmiare moltissimi soldi, per un motivo molto semplice.

Spesso, infatti, acquistiamo nuovi abiti con l’obiettivo di rinnovare completamente il nostro look. E, in questo modo, spendiamo soldi che potremo tranquillamente risparmiare indossando un semplice foulard.

Basta questo banalissimo accessorio indossato come una cintura, un bracciale o un elastico, e in un attimo il nostro stile si rinnoverà. Scopriamo subito insieme i modi più creativi per vestire un foulard, ed essere sempre alla moda con stile.

Come mettere un foulard al collo in modo semplice e creativo

Partiamo da uno dei metodi più geniali e inaspettati per indossare il nostro amato foulard. Non partiremo dalla zona del collo, a questo ci dedicheremo tra poco.

Prima iniziamo con un suggerimento per dare un tocco di stile al nostro look. Un foulard, infatti, può abbellire moltissimo anche la nostra acconciatura.

Per farlo, basterà arrotolare il foulard che preferiamo intorno alla nostra mano, e poi fermarne le estremità con un piccolo nodo. In questo modo potremo utilizzarlo come un elastico, da annodare intorno ai nostri capelli legati con una coda alta.

Stile western o chic

Ora passiamo, invece, alle modalità più diverse per indossare un foulard al collo. Cominciamo con la prima, la più casual e facile da realizzare.

Basterà chiudere un foulard a mo’ di triangolo, lasciando cadere l’angolo lungo davanti alla gola. Annoderemo le estremità del foulard dietro al collo, e avremo un perfetto stile western.

Altrimenti, per un look più classico ed elegante, potremo creare una sorta di collana di stoffa, molto semplicemente. Questa volta sarà sufficiente arrotolare il foulard su se stesso, per poi posizionarlo sul collo e legarlo, come prima, dietro al collo.

Per essere perfette, il nostro consiglio è quello di infilare le estremità del fiocco all’interno del foulard. In questo modo, ci sembrerà di avere una collana di stoffa, elegante e di gran classe.

A questo stile, inoltre, potremo abbinare la giacca da indossare nella mezza stagione per essere sempre perfette.

Una cintura per i nostri pantaloni

Chi si domanda come mettere un foulard al collo è perché non ha ancora provato ad indossarlo come una cintura. In questo caso, dovremo solamente inserire il foulard nei passanti, e legarlo con un fiocco. Avremo un perfetto stile leggero e giovanile, perfetto in ogni occasione.

Lettura consigliata

I 3 tipi di scarpe da donna più comode per l’inverno da avere assolutamente