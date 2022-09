Le scarpe sono un elemento fondamentale all’interno del nostro vestiario. E non solo in termini di look, ma anche, e soprattutto, per avere una camminata comoda e confortevole.

Quando acquistiamo un paio di scarpe, solitamente ci facciamo guidare da 2 criteri. Il primo è sicuramente la bellezza estetica della scarpa, che poi è il fattore che ci attrae verso un acquisto oppure un altro.

Il secondo criterio, sicuramente più importante, è il confort della scarpa. Anche se non ci pensiamo, infatti, la comodità di una scarpa è fondamentale per stare bene.

La salute del piede, infatti, inciderebbe su tantissimi aspetti della nostra salute generale. Per esempio, sulla schiena, sulle gambe e su tanti altri punti del nostro fisico. Per questo è essenziale valutare l’acquisto di una scarpa basandosi su diversi aspetti e non solo sulla sua estetica.

Oggi scopriremo quali saranno le scarpe più confortevoli per l’inverno, che manterranno i nostri piedi al caldo ma con stile. Partiamo subito.

I 3 tipi di scarpe da donna più comode per l’inverno da avere assolutamente

Il primo paio di scarpe di cui parleremo è idealmente collegato solo alla bella stagione. In realtà, anche quando fa freddo, il mocassino è una bellissima alternativa da avere nell’armadio.

Il modello più richiesto durante l’inverno è di pelle o cuoio, materiali impermeabili e quindi perfetti anche con la pioggia. Il tacco è un plateau, ricco di stile ed eleganza, che ci donerà anche qualche centimetro in più d’altezza.

Stivaletti da donna con o senza tacco

Un altro modello di scarpa intramontabile e che sarà sempre di moda è lo stivaletto. È molto più comodo dello stivale alto ed è perfetto sia con un look più casual che con uno più elegante.

Potremo scegliere lo stivaletto più adatto a noi tra le tante varianti disponibili. Potremo, ad esempio, prenderlo con il plateau oppure più basso o anche con il tacco, con cerniera o stringato.

Stivali alti o bassi che non passeranno mai di moda

Infine, arriviamo a un altro grande classico che dovremmo avere sempre nella nostra scarpiera. Stiamo parlando degli stivali, sicuramente presenti tra i 3 tipi di scarpe da donna più comode per la stagione fredda.

Gli stivali, oltre a tenere caldi piedi, caviglie e polpacci, hanno il “potere” di far apparire subito più lunga la nostra gamba. Per questo obiettivo, però, consigliamo di evitare gli stivali che arrivano a metà polpaccio, ma di prediligere quelli che arrivano al ginocchio.

Anche in questo caso, potremo scegliere tra i mille modelli disponibili, differenti per materiali, colori e decorazioni.

