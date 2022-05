Gli occhi si dice siano lo specchio dell’anima e come non essere d’accordo. Uno sguardo può davvero conquistare e ammaliare, probabilmente l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Sebbene il trucco ci sia d’aiuto per raggiungere l’obiettivo di uno sguardo profondo, non sempre lo applichiamo nel modo giusto. E non dipende solo dall’abilità che abbiamo con il make up o dai prodotti che utilizziamo. Spesso e volentieri ci concentriamo troppo nel riprodurre un make up che non è adatto a noi. Non solo colori e sfumature, ma anche l’applicazione dell’eyeliner non è la stessa per tutti.

Come mettere l’eyeliner per occhi incappucciati, tondi o all’ingiù, valorizzando davvero lo sguardo per renderlo magnetico e profondo

Abbiamo già parlato di un trucco per disegnare la codina perfetta senza usare strane tecniche. Oggi ci concentreremo sulla forma della codina e su spessore e lunghezza della linea. Abbiamo sicuramente provato a ricreare l’eyeliner che abbiamo visto sui vari tutorial delle nostre influencer preferite. Ma a noi non stava per niente bene, eppure abbiamo riprodotto il tutto alla perfezione. Allora è probabile che quel modo di mettere l’eyeliner non andasse bene per la forma del nostro occhio.

Ogni occhio va valorizzato in modo diverso

Partiamo dagli occhi meno semplici da truccare, quelli incappucciati. Purtroppo, quando lo spazio della palpebra mobile è poco, bisogna inventarsi qualche stratagemma. Il trucco sta nel creare una finta piega dell’occhio, più rialzata rispetto a quella naturale. Tracciamo la linea con l’occhio aperto andando sulla palpebra fissa e sfumiamo un ombretto chiaro nella piega naturale. La linea si deve ispessire verso l’esterno o possiamo tracciarne una parte anche nell’angolo esterno inferiore.

Passiamo agli occhi tondi, i famosi occhi da cerbiatta che in tante desiderano. Chi ha la fortuna di avere questa forma non dovrà fare molto per valorizzarli. Basterà sfruttare la linea per allungare otticamente la forma dell’occhio. Quindi, la linea facciamola partire da metà occhio e finiamo con una codina curvata all’insù. Mentre, per chi ha gli occhi all’insù o all’ingiù, la tecnica da usare è leggermente differente. Chi ha l’occhio all’ingiù ha bisogno di una linea più spessa, che riequilibri la forma dell’occhio. Quindi, l’eyeliner dovrà partire dall’angolo interno dell’occhio, andando ad ispessirsi fino alla coda. Al contrario, chi ha l’occhio all’insù dovrà tracciare una linea più sottile, sempre dall’angolo interno. Ma questa volta la codina dovrà terminare più in orizzontale, non incurvata.

Un piccolo trucco

In ogni caso, se temiamo di tracciare la linea in modo sbagliato, possiamo usare un piccolo trucco. Davanti allo specchio, con l’occhio aperto, tracciamo dei puntini che ci faranno da guida. Dopodiché basterà semplicemente unire i puntini, proprio come se fosse un disegno su un foglio. Quindi, ecco come mettere l’eyeliner per occhi incappucciati, tondi o all’ingiù in poche mosse. Ricordiamoci però che non è sufficiente una linea per valorizzare al meglio l’occhio. Proprio viste le diverse forme, non basta solo ingrandirlo per avere uno sguardo magnetico. Il vero trucco sta nell’incorniciarlo alla perfezione con delle ciglia lunghe e incurvate.

Approfondimento

Sguardo profondo e ciglia incurvate con questo metodo facilissimo che possono utilizzare tutti