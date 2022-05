Atolli e spiagge da far invidia alle Maldive e mare più blu degli occhi di Atena per questa meravigliosa località più volte premiata con la Bandiera Blu

Tra boschi e pinete, scogliere e promontori si nascondono una serie di spiagge che farebbero invidiare le località più famose e amene del Mondo. Ma non siamo né alle Maldive e nemmeno alle Hawaii. Siamo nella meravigliosa Puglia, anzi, nello specifico, nello straordinario Salento. Dopo aver visto assieme questa meta low cost che tanto piace agli italiani, voleremo in una cittadina dalla storia importante. Dai tanti siti archeologici e artistici e dalle numerose spiagge che ogni anno attirano e affascinano migliaia di turisti. Stop con le introduzioni e veniamo alla nostra bellissima località.

Più volte premiata con la Bandiera Blu

Nardò e molte delle sue spiagge, come Posto Rosso e Baia Verde, solo per citarne un paio, si fregiano anche della Bandiera Blu di Legambiente. Tutte le località che non distano molto da questo centro vivo e vivace sono delle vere e proprie perle. Il mare sembra un arcobaleno con tutte le tonalità del blu e del verde. Acqua cristallina e spiagge meravigliose fanno da contorno a questi paradisi italiani. Tecnicamente Nardò vanta ben 4 marine:

Porto selvaggio;

Santa Caterina;

Santa Maria al bagno;

Sant’Isidoro.

Una delle spiagge in assoluto più apprezzate dai turisti è quella di Torre Santa Caterina, da evitare però nei periodi più frequentati dell’anno. Per tutti gli appassionati di immersioni, assolutamente da non perdere le partenze dal suo porticciolo. Bellissimo, comunque tutto il Borgo di Santa Caterina, ricco di testimonianze storiche, con chiese e monasteri addirittura di epoca medievale. Per chi ama un mare più avventuroso e meno comodo, da segnalare la scogliera di Porto Selvaggio, all’interno dell’omonimo Parco Regionale. Con alle spalle una bellissima pineta mediterranea, tra scogli immersi nel mare, i più audaci troveranno sicuramente un habitat che gli si addice.

Spiaggia bianca e mare caraibico per la bellissima Sant’Isidoro

Atolli e spiagge da far invidia alle Maldive e mare più blu dei Caraibi anche nella bellissima spiaggia di Sant’Isidoro. Paesaggio degno di una fiaba, con un paesino davvero molto bello e accogliente e un mare pulitissimo. Una riserva naturale, che purtroppo in troppi periodi dell’anno, è però lasciata abbandonata. Per colpa di alcuni turisti incivili, che non si curano di portar via i propri avanzi, lasciandoli sulla spiaggia. Come segnalano sul web coloro che l’hanno frequentata.

