Come mettere il profilo privato su Instagram in pochi passi. Specialmente tra i più giovani, Instagram si sta gradualmente sostituendo a Facebook. Sono sempre di più i ragazzi e le ragazze che lo preferiscono a quest’ultimo, probabilmente per la sua maggiore immediatezza. La maggior parte dei fruitori di questa rete sociale, tuttavia, vorrebbe avere più privacy ed evitare di fare in modo che tutti quanti possano visualizzare le proprie foto. Infatti, se il profilo è pubblico e non privato, e non si è quindi svolta la procedura che vi mostreremo, le foto presenti sul profilo saranno visibili a chiunque. Anche a chi non conoscete e non vi segue sull’applicazione. Qualche cosa che sicuramente si vorrà evitare, visto che in fondo basta solo seguire pochi passi per potere avere un profilo privato e, quindi, senza incursioni indesiderate.

Come mettere il profilo privato su Instagram in pochi passi

iPhone/iOs

Una volta effettuato l’accesso all’App, dovrete andare sul vostro profilo, cliccando sull’omino in basso a destra. Poi cliccare sulle tre lineette poste l’una sotto l’altra presenti in alto a destra e, in seguito, cliccare sul simbolo rappresentante un ingranaggio. In questo modo, si accederà alle Impostazioni. Da lì, bisognerà cliccare su ”Privacy” e, in seguito, su ”Privacy dell’Account”. Non resterà, poi, che attivare la levetta ”Account Privato” cliccando su ON. In questo modo, nessuno che non vi segua potrà vedere i contenuti che condividete sul vostro profilo Instagram, né tanto meno nessuno potrà cominciare a seguirvi senza il vostro esplicito consenso. Ogni richiesta di follow, infatti, sarà a voi segnalata e dovrete accettarla. Proprio come se fosse la richiesta di amicizia di Facebook.

Android

La procedura è molto simile. Bisogna cliccare sulle tre lineette in alto a destra, poi su ”Impostazioni”. In seguito, accedere a ”Privacy” e a ”Privacy dell’Account”, per poi portare su ON la levetta ”Account Privato”.

In entrambi i casi, qualora decidessi di rendere di nuovo pubblico l’account non dovrai fare altro che portare la levetta su OFF.