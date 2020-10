Per vedere film e serie TV in streaming online gratis cosa c’è oltre RaiPlay e Mediaset? Al riguardo è ben noto che il catalogo di Mediaset Play è ricco di film. E di serie TV che si possono vedere gratis.

Basta infatti una connessione ad Internet ed uno smartphone. Ma anche con il PC e con il tablet. Così come è vasto pure il catalogo di RaiPlay. Ma cosa c’è oltre RaiPlay e Mediaset per vedere film e serie TV in streaming online gratis? Sicuramente c’è di più in quanto ci sono altre piattaforme che offrono l’accesso a contenuti editoriali. Rigorosamente gratuiti.

Vediamo cosa c’è oltre RaiPlay e Mediaset per vedere film e serie TV

Ma il tutto fermo restando che per i film e per le serie Tv in esclusiva ed in prima visione? Bisogna purtroppo sempre pagare. Per esempio, al netto della prova gratuita. Abbonandosi a Infinity oppure a Netflix. Ma ci sono tra gli altri pure Now Tv, Disney+ ed Amazon Prime Video.

Per esempio, tra le piattaforme in streaming online gratuite c’è quella di Dplay. Si tratta, nello specifico, di una piattaforma di streaming online on demand. Che è gratis nella versione di base. Al fine di vedere e di rivedere il palinsesto dei canali di Discovery Italia. Da Dmax a Real Time e passando per K2. Ma anche i canali Frisbee, Giallo, Nove e Motortrend.

Film e serie TV in streaming online gratis, da PopcornTV a Paramount Network

Oltre a Dplay c’è pure PopcornTV. Si tratta, nello specifico, di una piattaforma di TV via web della Delta Pictures. Oltre all’offerta di film e di serie TV propone pure notizie, articoli ed approfondimenti.

Tanti film in streaming online gratis si possono vedere pure sul sito Paramount Network. Che è edito dalla società ViacomCBS Networks Italia. Al pari di PopcornTV, inoltre, pure sul sito Paramount Network ci sono notizie. Ed approfondimenti sul mondo del cinema e delle serie televisive.

Infine, con l’app disponibile per il download sullo store della Apple e sul Google Play, cosa c’è? C’è pure VVVVID. Che è una piattaforma che propone in streaming online gratis non solo film cult e serie televisive. Ma pure anime e contenuti per bambini.