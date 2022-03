Dopo i trent’anni moltissimi di noi iniziano a trovare i primi capelli bianchi. Si tratta di un normale segno di invecchiamento, che per molti non è facile da accettare. Per questo motivo milioni di persone tingono i capelli per avere una chioma brillante e uniforme ad ogni età.

Se abbiamo deciso di tingere i capelli, però, siamo costretti a farlo spesso, per evitare di avere l’antiestetica ricrescita. Sin dalla prima settimana, infatti, i capelli bianchi iniziano a spuntare con un effetto decisamente poco bello.

Oggi vedremo un metodo veloce e semplice per mascherare la ricrescita grigia e bianca. Si tratta di un trucco da usare per le emergenze, perfetto se dobbiamo uscire e non abbiamo tempo di fare la tinta. Vediamo, dunque, come mascherare la ricrescita bianca, anche di quattro settimane.

Tanti metodi per arginare lo stesso problema

Chi decide di nascondere i capelli bianchi ha davanti a sé molte scelte. Può tingersi del suo colore naturale, per un effetto quasi invisibile, oppure può osare con colorazioni sgargianti per un effetto decisamente giovanile. In alternativa, invece, può lasciare i capelli naturali e periodicamente usare tinture lavabili, come polvere o spray.

Oggi, però, vogliamo vedere un metodo per nascondere la ricrescita, quella che spunta dopo un mese in cui non abbiamo trattato la chioma. Spesso si presenta in modo visibile dato lo stacco tra i capelli naturali e quelli tinti.

Come mascherare la ricrescita bianca anche di quattro settimane con questa acconciatura elegante

Per mascherare questo stacco possiamo inumidire i capelli puliti e fare una scriminatura in mezzo. Imbevere, poi, con della cera per capelli un pettine a denti fini e passarlo nei capelli umidi.

Dovremo creare delle morbide onde coi capelli vicini all’attaccatura. Dovremo riuscire a realizzare almeno quattro onde. Grazie alla cera i capelli rimarranno fermi e e non avremo bisogno di altri fissanti. Adesso possiamo lasciare per un ora i capelli in posa, magari con un turbante aderente.

Terminata la posa possiamo raccogliere i capelli dietro in uno chignon o in un french twist. Ora non ci resta che decorare l’acconciatura con delle perle adesive o dei glitter, e fare lo stesso all’altezza della riga in metà. L’effetto sarà elegantissimo, perfetto sia per una serata tra amici che per un evento mondano. Possiamo stare certe che i nostri capelli bianchi passeranno inosservati.

