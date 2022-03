È primavera. È il momento di pensare a piante e fiori. In realtà, i veri cultori non hanno abbandonato la loro passione neppure durante il lungo inverno. Sono tante le piante che vivono benissimo in appartamento e costituiscono dei veri e propri angoli decorativi. Tra le tante ricordiamo, ad esempio, il pothos e la monstera. Tuttavia, è la primavera la stagione che, per eccellenza, risveglia il pollice verde che è dentro ognuno di noi. In genere, i fiori molto colorati sono i più apprezzati. Mettono allegria e creano bellissime macchie di colore nei giardini e sui balconi. Alcune varietà di fiori sono perfette anche per creare graziose bordure e riempire aiuole. Spesso si tende a piantare i soliti fiori. In questo articolo vorremo suggerire invece un’alternativa molto graziosa.

Oltre a viole, camelie e peonie, piantiamo questa pianta perenne che abbellirà di fiori colorati giardini, balconi, aiuole e bordure

Il fiore che stiamo per presentare, oltre ad essere delizioso, è anche semplice da curare. Ci riferiamo alla pervinca nana, una pianta perenne caratterizzata da splendidi fiori di un bellissimo colore blu che vira al viola intenso. Alcune specie hanno anche fiori bianchi e rosa. Tra l’altro, il periodo di fioritura è lunghissimo: comincia ad aprile e si conclude a fine settembre. La pervinca nana (vinca minor) è una pianticella piccola, non supera infatti i 15 cm di altezza.

Consigli per la cura e la coltivazione della pervinca nana

Come già accennato, la pervinca nana non ha esigenze particolari. Tuttavia, ci sono alcuni accorgimenti che è utile sapere e mettere in pratica. Anzitutto, si consiglia di utilizzare un terreno fertile, umido e ben drenato. Sarebbe altresì consigliato posizionare questa pianta in una zona a mezz’ombra, con solo qualche ora di sole nel corso della giornata. La temperatura ideale per far crescere bene la pervinca nana è attorno ai 25 gradi. Quando poi comincia a far freddo va ritirata in serra, perché soffre sotto i 15 gradi. Per proteggerla, possiamo anche ripararla con del “tessuto non tessuto” o un’adeguata pacciamatura.

Durante la primavera e l’estate dobbiamo annaffiare spesso la pervinca nana, il terreno va mantenuto umido. Nei mesi più freddi, invece, si può anche sospendere l’irrigazione. È molto importante non bagnare i petali dei fiori. Infine, dopo il primo anno, durante il periodo di concimazione, occorre somministrare un concime liquido ricco di ferro e potassio almeno una volta al mese. In alternativa, una volta ogni due mesi, del concime a lento rilascio. Abbiamo quindi conosciuto una pianta che regala splendide fioriture, da piantare oltre a viole, camelie e peonie, che sono molto più classiche e quindi già viste.