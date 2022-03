L’arrivo della bella stagione sembra aver spazzato via gli ultimi rimasugli delle paure che hanno tenuto le strade italiane deserte per anni. Basta infatti passeggiare per alcune delle località più belle delle grandi città per accorgersi del cambiamento. Eppure, proprio questo ritorno alla normalità e alle calche potrebbe non piacere a molte persone, che vorrebbero godersi il bel tempo lontano dalle folle. Proprio per questo motivo, oggi andremo a presentare alcune bellissime località che potrebbero essere decisamente meno frequentate. Ed è per questo motivo che con l’arrivo della bella stagione vale la pena passeggiare per questi stupendi borghi può regalare delle emozionanti esperienze. Scopriamo subito perché.

Spendere il pomeriggio passeggiando tra castelli e antiche strade

Occultate nelle pieghe della nostra bellissima Italia si nascondono tante piccole gemme che poche persone conoscono. Parliamo di piccoli borghi dimenticati in cui ancora si sente viva la magia della storia e in cui il tempo sembra essersi veramente fermato. Ed è proprio in queste località che vale la pena passeggiare durante le prime giornate di bel tempo, riscoprendo antichi castelli e gustose cucine tradizionali. Oggi andremo così a scoprire tre bellissime piccole cittadine in cui poter passare delle meravigliose giornate. La prima tra queste si trova in Liguria ed è annoverata tra i borghi più belli d’Italia.

Con l’arrivo della bella stagione vale la pena visitare questi bellissimi borghi in cui passare delle rilassanti giornate spensierate

Parliamo di Castelvecchio di Rocca Barbena, interessante borgo che dista meno di un’ora di macchina da Savona. La cittadina mantiene intatto il fascino antico, ben visibile passeggiando tra le sue strade come visitando il Castello dei Clavesana. Dalla rocca si potrà avere una bellissima vista su tutto il circondario, mentre visitando il paese ci si dovrebbe fermare a gustare la cucina ligure.

Se invece si vive nel sud Italia, vale la pena visitare il borgo di Monteroduni, piccola perla del Molise. Anche questo piccolo paese può vantare una storia antichissima, essendo stato probabilmente fondato prima del III secolo a.C. Di particolare interesse è il castello dei Pignatelli, le cui prime strutture potrebbero essere state costruite dai Longobardi nel VI secolo d.C. Non resta quindi che prepararsi e partire alla volta di uno di questi due bellissimi borghi per passare una giornata serena e diversa dal solito.

