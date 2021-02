I capelli raccolti sono da sempre sinonimo di ordine e classe. Molti pensano che per avere un’ acconciatura perfetta sia necessario recarsi dal parrucchiere e che si impieghi diverso tempo per realizzarla. In realtà esistono dei modi per tenere i capelli legati alternativi alla solita coda semplicissimi da realizzare.

Oggi vedremo i passaggi per realizzare un’acconciatura elegante e semplicissima in grado di valorizzare qualsiasi viso.

Come realizzare il french twist

Il french twist, anche conosciuto come banana bun è un’acconciatura molto semplice da realizzare che può essere fatta indistintamente su capelli medio-corti e capelli lunghi e lunghissimi. Possiamo indossarla sia se si ha la frangia che i capelli scalati.

Questa acconciatura è da sempre popolare per la sua eleganza e la sua sobrietà. Molto di moda tra le dive degli anni’60 non ha mai perso popolarità su red carpet ed eventi mondani. Adatta sia a situazioni eleganti che nella vita quotidiana, è versatile e può essere un’ancora di salvezza in caso di capelli sporchi.

Tutto l’occorrente per realizzare il french twist sono delle semplici forcine per capelli e se vogliamo della lacca fissante.

Dovremo iniziare a raccogliere i capelli come se stessimo facendo una coda e arrotolarli su sé stessi. Posizioniamo la ciocca aderente alla testa, con i capelli verso l’alto. Cerchiamo di ruotare verso l’interno i capelli. Possiamo fermare con delle forcine in modo che aderiscano alla testa. Poi dobbiamo inserire i capelli che fuoriescono nella parte alta anteriore. Fermiamo con delle forcine e eventualmente possiamo usare delle pinzette se abbiamo delle ciocche che vogliamo fermare. Se vogliamo potremo fissare il tutto con della lacca.

Questa acconciatura durerà tutto il giorno senza scomporsi.

Ecco un’acconciatura elegante e semplicissima in grado di valorizzare qualsiasi viso

Con questi semplici passaggi abbiamo realizzato in pochi secondi un’acconciatura elegante e sobria in grado di valorizzare la nostra bellezza e stile. Una pettinatura che non passa mai di moda, adatti sia per cerimonie ed eventi eleganti che per andare a scuola o al lavoro. Basterà fare un po’ di pratica e una volta imparato avremo sempre i capelli in ordine.

