Estate e vacanze sono sinonimo di libertà ed è per questo che ci concediamo qualche peccato di gola in più anche a tavola. Attenzione, però, a non esagerare. Non dobbiamo rientrare in città a settembre con qualche chilo di troppo da smaltire.

Le località turistiche offrono tentazioni ad ogni angolo con gelaterie e ristoranti che si susseguono senza sosta, senza scordare i ricchissimi buffet imbanditi nelle sale da pranzo di hotel e villaggi. Concedersi qualche sfizio senza commettere grossi danni è possibile. Non servono grosse rinunce. Un po’ di buon senso e di sano equilibrio e possiamo goderci delle vacanze goduriose e appaganti!

Come mantenersi in perfetta forma in vacanza grazie a questi semplici e pratici consigli

Cominciamo dal caso più semplice. Chi ha preso un appartamento in affitto o va in campeggio può essere assolutamente autonomo nei pasti, dalla colazione alla cena. In questi contesti si può cucinare esattamente come a casa propria, sia per quanto riguarda la tipologia di cibi, sia per quantità e condimenti. Con grande risparmio economico tra l’altro!

Certo, siamo in vacanza e ogni tanto uscire a mangiare in compagnia ci sta. Verranno comodi, dunque, i consigli delle guide:

Ma come fare in hotel o in villaggio vacanza?

Qui le cose si complicano un po’.

Se il menù è alla carta, per pranzo e cena meglio scegliere solo una portata accompagnata da un bel contorno di verdure. Se ci ispirano sia primo che secondo, proviamo a chiedere una mezza porzione di entrambi.

Nel caso del buffet, occhio alle quantità e agli accoppiamenti dei cibi. Non avventiamoci sulle prime cose che vediamo. Meglio fare un giro perlustrativo e limitarsi a scegliere solo 3 (massimo 4) pietanze, cercando di calibrare bene i nutrienti.

Esempio pratico: se optiamo per un tipo di pasta, evitiamo allora gnocchi, risotto e lasagne. Abbiniamo, piuttosto, una piccola porzione di carne o pesce ed un contorno sfizioso.

E per la colazione?

Chissà perché in vacanza si tende sempre ad esagerare. A casa magari ingurgitiamo un caffè al volo, mentre in vacanza facciamo un vero e proprio pasto, con brioche, torta e magari anche qualcosa di salato tipo pane e prosciutto!

Cerchiamo di mantenere l’equilibrio anche in villeggiatura, continuando ad adottare le sane abitudini apprese in uno dei tanti articoli proposti dagli esperti di ProiezionidiBorsa. A tal proposito, può essere utile la guida “Cosa mangiare in estate a colazione per un pasto leggero, sano e nutriente”. Il bombolone concediamocelo come ‘bonus’ il sabato o la domenica.

Ecco, dunque, come mantenersi in perfetta forma in vacanza grazie a questi semplici e pratici consigli.

Per smaltire qualche strappo alla regola basteranno una nuotata in più, una corsetta di prima mattina, una lunga passeggiata in riva al mare o una divertente lezione di acquagym!