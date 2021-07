Durante l’estate, non esiste niente di meglio che una fetta di dolce alla frutta, fresca e sfiziosa. Magari una torta soffice e genuina, da poter preparare senza il bisogno di utilizzare il forno e riscaldare inutilmente la casa. Ecco allora che in questo articolo, finalmente vedremo assieme una torta fresca ricca e genuina perfetta per l’estate il caldo.

Tutto il necessario per preparare la nostra torta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’occorrente per una torta da 8 porzioni:

a) due dischi di pan di Spagna;

b) 300 gr di fragole;

c) 500 gr di ricotta fresca;

d) 200 ml di panna da montare;

e) 350 gr di zucchero a velo;

f) 1 albume;

g) 1 limone;

h) sale.

Finalmente una torta fresca ricca e genuina perfetta per l’estate e il caldo

Per prima cosa dovremo lavare e asciugare le fragole e poi tagliarle a metà per la parte lunga.

Prepariamo la mousse montando la panna con le fruste elettriche e, una volta che avrà preso una consistenza ferma, mettiamola in frigo a riposare. Mescoliamo allora la ricotta e lo zucchero a velo fino a quando non avremo ottenuto un composto cremoso e privo di grumi.

Uniamo poi la panna montata e mescoliamo con delicatezza fino ad ottenere un composto omogeneo e denso. Una volta fatto questo, riponiamo nuovamente tutto in frigo coprendolo con uno strato di pellicola.

Arrivati a questo punto rivestiamo il fondo di una tortiera con la carta da forno, imburriamo i bordi e posizioniamo le fragole lungo le pareti. Uniamo le fragole rimaste alla mousse di ricotta e applichiamo sul fondo dalla tortiera un disco di pan di Spagna. Versiamo ora la mousse con le fragole sulla base, livelliamola e copriamo il tutto con il secondo disco di pan di Spagna. La torta andrà poi messo in frigo e lasciata a riposare per circa un’oretta.

Nel frattempo, prepareremo la glassa: per fare questo dovremo montare l’albume con la frusta elettrica, aggiungendo a poco a poco lo zucchero a velo fino ad ottenere una crema omogenea. Uniamo poi un po’ di succo di limone filtrato e continuiamo a frullare facendo attenzione a non rendere la glassa troppo liquida.

Per finire, dovremo prendere la torta dal frigo, liberarla dallo stampo della tortiera e ricoprirla completamente con la grassa aiutandoci con una spatola. Decoriamo con qualche fragola avanzata e il risultato non sarà altro che una buonissima torta, leggera e il soffice come non mai.

Approfondimento

Finalmente un gustoso antipasto veloce e semplice perfetto per le giornate estive