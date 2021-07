L’estate è la stagione per eccellenza di gelati e granite. Freschi e gustosi fanno sempre gola, specie quando fa davvero tanto caldo.

Anche chi ancora non è in ferie spesso si concede una passeggiata serale. Così come in questo periodo si moltiplicano le occasioni per ritrovarsi con gli amici. Non c’è niente di meglio di un goloso cono gelato o una dissetante granita per rinfrescarci.

Di certo si tratta in entrambi i casi di un dolce, un extra rispetto ai pasti normali. Cosa è dunque meglio scegliere se siamo a dieta o semplicemente vogliamo stare attenti alla linea? Lo stiamo per scoprire.

Cosa è meglio scegliere tra gelato o granita contro zuccheri e grassi

Sicuramente il gelato contiene più calorie. La quantità di calorie varia in base al gusto ovviamente. Ma qualunque aroma si scelga, il gelato prevede la presenza di latte e/o panna che sono alimenti ingrassanti.

Sia nelle granite che nei sorbetti non troviamo alcuna traccia di latticini.

In tutti e due però ci sono gli zuccheri, grandi nemici per chi soffre di diabete. Una granita fatta come si deve e quindi preparata solo con ghiaccio, un poco di zucchero e frutta fresca naturale contiene il 30% di zuccheri (perlopiù fruttosio).

Il sorbetto invece ha una presenza molto maggiore di zucchero poiché questo, avendo proprietà antigelo, permette di rendere il fresco dessert più soffice e cremoso rispetto alla granita.

Attenzione al tipo di granita

In linea di massima possiamo dire che alla domanda cosa è meglio scegliere tra gelato o granita contro zuccheri e grassi, la risposta è la granita.

Se realizzata in maniera semplice e con ingredienti naturali è infatti perfetta anche per chi sta seguendo una dieta dimagrante.

I pregi della granita si vanno però a vanificare di fronte a prodotti industriali ed anche se vengono preparate con sciroppi zuccherati anziché utilizzando frutta fresca di stagione. In questi casi le calorie – e soprattutto il valore degli zuccheri – schizza rapidamente andando addirittura a superare i livelli calorici di un buon gelato alla frutta (che di media apporta circa 125 calorie).

Le calorie che regala una granita variano infine anche in base al gusto scelto. La più dietetica rimane in assoluto quella al limone con poco più di 100 calorie per 100 gr. Ok anche a quella al caffè.

Quella alla mandorla raggiunge invece le 250 calorie.

Tutto il discorso finora fatto si intende per una granita semplice e in purezza. Vietata ovviamente qualsiasi altra aggiunta golosa come un ciuffo di panna montata che da solo contiene 88 calorie!

Per non parlare poi della brioche per la classica colazione alla siciliana. In questo caso si aggiungono ben 400 calorie!

