La colazione è il pasto più importante della giornata e non la dobbiamo mai saltare, neppure ora in estate quando con il caldo viene voglia di mangiare di meno.

Più volte abbiamo parlato della colazione proteica. Abbiamo visto perché fa bene (cliccare qui per saperne di più) ed abbiamo fornito anche alcuni esempi nelle guide specifiche:

Oggi approfondiremo invece il discorso della colazione estiva.

Cosa mangiare in estate a colazione per un pasto leggero, sano e nutriente

Anche se fa caldo non dobbiamo mai saltare la colazione. Piuttosto dobbiamo invece prediligere alimenti freschi, leggeri e facili da digerire.

Carboidrati

Sono il carburante che ci fornisce energia e per questo non devono mai mancare. Via libera a cereali integrali e muesli ricco anche di frutta secca e disidratata. Ok anche a biscotti semplici di farina integrale e fette biscottate da abbinare a una gustosa confettura di frutta.

Evitare invece torte, brioche, pasticcini, biscotti troppo elaborati e pieni di burro o altri grassi. No anche alle farciture con crema e cioccolato. Tutte cose che ci appesantiscono inutilmente.

Proteine

Le possiamo assumere attraverso un bicchiere di latte oppure da uno yogurt. Meglio sceglierlo bianco o alla frutta. Evitiamo quelli al cioccolato, nocciola, caffè, che più che yogurt sono una specie di dessert. Qualunque gusto si preferisca, l’ideale è scegliere yogurt magri che sono più leggeri, hanno meno grassi e poche calorie.

Frutta

Soprattutto in estate la frutta non dovrebbe mai mancare, neppure a colazione perché è ricca di vitamine, fibre e sali minerali che perdiamo in grandi quantità quando sudiamo. E inoltre è anche un buon integratore di liquidi.

Ed ecco qui cosa mangiare in estate a colazione per un pasto leggero, sano e nutriente, che non ci appesantisce e non ci fa arrivare a pranzo troppo affamati.

E da bere? Una bella spremuta d’arancia o un centrifugato di frutta fresca sarebbero il top per fare il pieno di vitamine!