Stiamo cercando un piatto leggero da portare in spiaggia per un pranzo o una cena al mare? Siamo stanchi della solita pasta fredda o della classica insalatona e amiamo i piatti esotici? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi, Noi di ProiezionidiBorsa sveleremo i passaggi per realizzare un fantastico e gustoso cous cous a base di prodotti di stagione. E bastano solo 2 zucchine e 1 etto di salmone per preparare il piatto più leggero dell’estate.

Gli ingredienti

Per preparare 4 porzioni di cous cous con zucchine e salmone ci serviranno 30 minuti di lavoro e questi ingredienti:

3 etti di cous cous;

2 zucchine;

1 etto di salmone;

uno spicchio d’aglio;

scorza di 1 limone;

prezzemolo tritato;

olio, sale e pepe q.b.

2 zucchine e 1 etto di salmone per preparare il piatto più leggero dell’estate

Iniziamo a preparare il nostro cous cous leggero tagliando le zucchine a fettine sottili dopo averle lavate bene in acqua corrente. Nel frattempo facciamo bollire una pentola con acqua salata.

É il momento di lavorare la base del piatto. Facciamo tostare il cous cous e piano piano allunghiamolo con l’acqua calda. Mischiamo bene e dopo pochi minuti di lavorazione possiamo spegnere il fornello.

Prendiamoci 10 minuti per far riposare il cous cous ben coperto e procediamo con la preparazione del condimento. In una padella mettiamo a rosolare l’aglio e non appena inizia a dorarsi aggiungiamo le zucchine. Facciamole friggere per qualche minuto e togliamole.

Adesso possiamo proseguire con la composizione. Prendiamo una padella, mettiamo dentro il cous cous ancora tiepido e aggiungiamo le zucchine e il salmone tagliato a pezzetti. Condiamo con la scorza di limone e il prezzemolo. Regoliamo con olio, sale e pepe e serviamo.

