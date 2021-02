Le ricerche cosmetiche parlano chiaro: sempre più uomini puntano alla bellezza della pelle. Utilizzare l’olio extravergine di oliva, ossia come mantenere il viso giovane con un rimedio antico. Risalente all’antica Grecia. Ma è solo uno dei sistemi naturali per prenderci cura della nostra pelle, senza ricorrere alle pur ottime creme specifiche. Tutto merito, quello dell’olio, dei suoi potenti antiossidanti e della concentrazione benefica di vitamine. Vediamo assieme ai nostri Esperti come utilizzarlo, unitamente a qualche altro prezioso suggerimento.

I benefici dell’olio d’oliva

Lo sapevano già i greci, non solo le ricche donne aristocratiche, ma anche i muscolosi atleti delle Olimpiadi che l’olio di oliva è benefico sulla pelle. Secoli fa, infatti, era considerato addirittura l’elisir di bellezza e di gioventù, grazie all’abbondanza di nutrienti. Nello specifico, parliamo di vitamina A, E e acidi grassi, alleati nella rigenerazione della pelle e della lotta alle rughe. Non dovremo fare altro che utilizzarlo come una semplice crema, massaggiando e tonificando le zone più secche e rugose del nostro viso. Come mantenere il viso giovane con un rimedio antico, semplice, concreto ed economico.

La raccolta delle ortiche

Se le abbiamo sempre considerate delle nemiche antipatiche e urticanti, dovremmo ricrederci. Se, da bambini ci terrorizzavano quando ci finivamo dentro in bici, o, giocando a pallone, da grandi rivalutiamole. Sì, perché le ortiche fanno bene alla nostra pelle. Raccogliamone dei mazzetti del peso di circa 2/300 grammi. Mettiamole a bollire, filtriamole e lasciamole raffreddare. Con dei batuffoli di cotone imbevuti, passiamo la lozione casalinga sulla pelle, lasciando che ci rinfreschi e ci tonifichi. A costo zero.

10 minuti di sole al giorno

Troppo non fa bene, ma poco fa benissimo. 10 minuti di sole al giorno saranno ultra-benefici per la nostra pelle. Soprattutto quella del viso. I raggi del sole, infatti favoriscono la produzione di vitamina D, basilare per la sopravvivenza del derma e delle sue cellule. Non abusiamo però del sole, perché la sovraesposizione ha effetto contrario: produrre masse di radicali liberi che aggrediscono la pelle. Come un piccolo, ma devastante esercito di invasori. Ne approfittiamo per suggerire la lettura di approfondimento sui benefici di olio e limone sulle nostre gambe.

