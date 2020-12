Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il problema delle vene varicose non assilla soltanto le donne ma anche gli uomini. Si possono avere gambe belle e giovanili riducendo vistosamente le varicose con questo unguento di olio e limone, che andremo a preparare in maniera semplice ed economica. Sappiamo bene infatti quanto costino i trattamenti medici e chirurgici in materia di vene varicose. Non vogliamo assolutamente sostituirci agli specialisti, ma semplicemente proporre, con i nostri Esperti, un sistema naturale che possa alleviare il disturbo. Si tratta di un rimedio utilizzato già dagli antichi greci e romani.

Come preparare la nostra pomata

Ecco gli ingredienti, tutti naturali, per preparare in casa la nostra pomata:

aglio;

olio extravergine;

limone;

olio essenziale di rosmarino.

L’aglio metterà a nostra disposizione la sua funzione di vasodilatatore e miglioratore della circolazione sanguigna. Il limone ci garantirà l’apporto delle vitamine e dei suoi antiossidanti. L’olio extravergine permetterà alla pelle di mantenersi elastica e tonica. Infine, l’olio essenziale di rosmarino migliorerà la circolazione, favorendo l’ossigenazione del sangue.

La preparazione vera e propria

Gambe belle e giovanili riducendo vistosamente le varicose con questo unguento di olio e limone, che prepareremo con: succo di un limone, un bicchiere di olio, 15 gocce di olio essenziale di rosmarino e una decina di spicchi interi di aglio. Ecco come procedere:

sbucciamo e tagliamo l’aglio, inserendolo in un barattolo di vetro da conserve;

spremiamo il succo di un limone, o utilizziamo l’equivalente di un concentrato già pronto e inseriamolo, assieme all’olio d’oliva nel barattolo. Scuotiamo bene, in modo da far unire gli ingredienti e chiudiamo ermeticamente;

lasciamo il barattolo in un luogo buio e secco per circa tre settimane;

filtriamo la sostanza ottenuta, privandola dell’aglio e unendo le gocce dell’olio di rosmarino;

applichiamo questa pomata tutte le sere prima di dormire, andando a mirare le zone interessate, coprendo possibilmente con una garza o una benda;

possiamo tranquillamente ripetere anche le sere successive.

