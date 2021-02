Mantenere equilibrato il livello del colesterolo nel sangue è uno dei segreti del benessere quotidiano. Altrimenti, nel caso in cui questo si riveli troppo alto, o addirittura eccessivo, aumentano i rischi per la nostra salute. I nostri Lettori più assidui e fidelizzati sanno quanto insistiamo sull’importanza di una dieta bilanciata e un’attività fisica costante. Due fattori alla base di una vita salutare, serina e in grado di prevenire malattie di ogni genere. E, proprio a tavola possiamo abbassare il colesterolo grazie a questi frutti.

Una mela al giorno

La famosa mela da assumere al giorno, per levarsi il medico di torno, ha tra i suoi benefici importanti, proprio l’azione di abbassare il colesterolo. Non per niente, in molte campagne informative americane sulla prevenzione degli infarti, compare proprio la mela. Secondo i ricercatori del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti, paese tra i maggiori produttori, le mele costituiscono una difesa per il nostro cuore.

Non solo mela ma altri frutti benefici

Possiamo abbassare il colesterolo grazie a questi frutti, oltre alla mela sopra citata:

uva e prugne;

fragole;

frutti di bosco;

arance e kiwi;

pere;

ananas.

Tutti frutti che possono concretamente aiutarci ad abbassare il colesterolo nel sangue. Per tutti, presi uno alla volta, o tutti assieme, l’identica missione: migliorare il metabolismo, abbassare l’assorbimento del colesterolo nel sangue e combattere la stitichezza. Sarebbe bene assumerli freschi di stagione.

Ma perché il colesterolo è così pericoloso

Non c’è esame del sangue che non preveda l’analisi del colesterolo, unitamente ai trigliceridi, su quali rimandiamo alla lettura di approfondimento consigliata. Il colesterolo, comunemente detto “colesterolo cattivo” presenta di livelli eccessivi di lipoproteine che portano degli accumuli di grasso nelle arterie. Questa azione nociva permette la formazione delle famose placche ossidanti, causa delle altrettanto famigerate malattie cardiovascolari. Dobbiamo ricordare una cosa importante: circa il 70% del colesterolo è autoprodotto dal nostro organismo. Ma, il 30% arriva dal cibo che assumiamo.

Il valore ottimale del colesterolo non dovrebbe mai superare i 200 mg/dl. Tra i 200 e 240 milligrammi, lo definiamo “moderatamente alto”. Sopra i 240 mg deve scattare un sonoro campanello di allarme, perché parliamo di colesterolo alto. In questi ultimi due casi, è meglio rivolgerci al nostro medico per affrontare al meglio la situazione.

