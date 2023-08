Come mantenere a lungo l’abbronzatura più uno straordinario frutto ricco di vitamina A che favorisce la tintarella

Vuoi avere la pelle luminosa e bronzea da manuale? Ecco i segreti per una perfetta tintarella e il frutto di stagione fonte di beta carotene.

Saranno già in tanti ad avere la pelle abbronzata in questo periodo dell’anno. È, infatti, un classico prendere il sole al mare o sdraiati in un comodo lettino a bordo piscina, per ottenere una tintarella da urlo. L’importante è proteggere sempre la nostra pelle, usando delle creme o lozioni solari con un adeguato fattore di protezione solare. È buona norma distribuirla in tutto corpo prima dell’esposizione e poi ogni ora circa, ma sarebbe opportuno evitare i raggi diretti nelle ore più cruciali. Molti credono che usando dei solari con protezione alta la pelle tende a diventare meno bronzea e con più difficoltà, ma non è così. La crema solare impedisce la comparsa di eritemi e scottature e non la produzione di melanina; quindi, sarà possibile abbronzarsi in sicurezza.

Come mantenere a lungo l’abbronzatura: ecco i segreti per avere la pelle ambrata

Se le nostre ferie sono agli sgoccioli e stiamo rientrando in città, o semplicemente vogliamo preservare il nostro colorito estivo, potremmo ricorrere a dei trucchetti. Se seguiremo tutti i passaggi potremo dire addio all’autoabbronzante e sfoggiare una pelle bronzea perfetta. Dunque, oltre a usare lozioni adatti al nostro fototipo, non bisogna sottovalutare gli effetti positivi dell’idratazione.

Questo non vuol dire solo bere tanta acqua, ma anche usare cosmetici che contrastano la secchezza cutanea. Via libera a oli e creme ricchi di ingredienti idratanti, antiossidanti e lenitivi, come l’aloe, ma anche acque termali o rinfrescanti. Applichiamoli spesso sulla pelle, effettuando anche dei piccoli massaggi, in modo da assorbire al meglio i nutrienti. Al posto di un bagno caldo nella vasca facciamo una doccia fresca, perché le alte temperature sono nemici della tintarella, evitando prodotti aggressivi. L’ideale sarebbe impiegare un detergente delicato con componente oleosa o cremosa, dalle proprietà emollienti e idratanti. Ricordiamoci di applicare sulla pelle un buon doposole dopo l’esposizione, calma la pelle e la disseta, rendendola liscia. Un altro step fondamentale è l’esfoliazione per rimuovere le cellule morte, da effettuare almeno una volta a settimana per avere un colorito uniforme. Ecco come mantenere a lungo l’abbronzatura ed avere una pelle luminosa e bronzea.

L’alimento estivo ideale per abbronzarsi

Anche l’alimentazione gioca un ruolo importante per avere una tintarella invidiabile, per persiste nel tempo. Esistono dei cibi particolarmente ricchi di vitamine e beta carotene, che ci fanno abbronzare più velocemente. Pochi sanno che, oltre a carote e melone, le albicocche sono il frutto ideale per aumentare i livelli di melanina. Non solo contengono importanti nutrienti, come la vitamina C e ferro, ma sono poco caloriche e fonte di vitamina A e beta carotene, alleate dell’abbronzatura.