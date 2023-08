Quanto costa devitalizzare un dente in Italia e quanto fare un’otturazione: ecco dove costa di più. C’è anche la tua città?

Lo sanno tutti, prevenire è meglio che curare. I dentisti ci aiutano spiegandoci quali comportamenti dovremmo seguire per evitare che i denti si carino. Bisogna cominciare fin da piccoli ed essere costanti, prenderci cura dei denti ci evitata molti problemi. Ecco quanto costa devitalizzare un dente oppure combattere le carie da adulti.

Arriva una fitta improvvisa e quindi un dolore lancinante che non va via, siamo costretti ad andare dal dentista e scopriamo che il nervo del dente è andato. Bisogna devitalizzare prima dell’otturazione, lo dice il dentista, che dopo ci porge il preventivo. Un vero salasso. In media in Italia si spende dagli 80 euro fino ai 250 euro per devitalizzare il dente in un solo canale. Se i canali sono due passiamo a un livello superiore, dai 160 euro ai 350 euro. Tre canali ci portano a una spesa che va dai 240 euro ai 450 euro.

Se siamo fortunati e non c’è bisogno di procedere alla devitalizzazione i costi sono inferiori. L’otturazione semplice può costare tra gli 80 euro e i 250 euro. Dipende dalla Regione in cui viviamo e dalla città. Devitalizzare un canino costa meno dei molari, siamo a 100 euro contro i 350 dei molari. Se dobbiamo devitalizzare prima di otturare potremmo spendere da un minimo di 180 euro a un massimo di 700 euro. Nelle città in cui le cure dentistiche costano di più questa cifra può avvicinarsi ai 1.000 euro.

In ritardo rispetto all’Europa

Quanto costa devitalizzare un dente dipende da molti fattori. Si devitalizza quando la polpa del dente è molto infiammata e danneggiata a causa della carie che ha pregiudicato la funzionalità del dente stesso. Alla fine non è tanto la devitalizzazione a incidere sul portafoglio quanto il fatto che dopo aver proceduto all’operazione è necessario riscostruire. Le ricostruzioni semplici o capsulari variano da un prezzo di 500 euro a uno massimo di 1.500 euro.

Fino al 2019 gli italiani spendevano più di 8 miliardi per le cure dentistiche. Ora questa cifra è stata superata abbondantemente. Il sistema pubblico copre solo l’1% di questa somma, il resto ricade nelle tasche degli italiani. Per questo la prevenzione è così importante. L’odontoiatria è il settore medico in cui gli italiani registrano il maggior tasso di rinunce alle cure. Naturalmente per motivi economici. Il tasso dei ragazzi e degli over 65 che non ha mai richiesto prestazioni odontoiatriche e che le ha effettuate in ritardo si trova al di sopra delle medie europee. Questo avviene soprattutto nel Sud in cui le disuguaglianze che riguardano moltissimi settori medici e della prevenzione rispetto al Nord sono tutte confermate.

Quanto costa devitalizzare un dente e andare al mare

La Regione in cui le cure odontoiatriche costano di più è la Toscana in cui si registrano prezzi superiori del 25% rispetto alla media nazionale. Questa percentuale tristemente aumenta se la paragoniamo con quella della Regione in cui le cure dentali costano di meno e cioè la Sicilia. Roma è la città in cui la qualità è maggiore, dallo screening fino ai trattamenti, la tecnologia è all’avanguardia e i prezzi non si discostano di tanto dalla media nazionale.

A Bologna si spende il 21% in più, a Napoli si risparmia. Otturare un dente costa meno a Milano che a Bologna, cara anche Torino dove per devitalizzare un dente si spende 4 volte in più. Le città del Friuli Venezia Giulia usufruiscono delle politiche regionali che prevedono finanziamenti aggiuntivi al sistema pubblico per avere prestazioni più ampie, con più qualità a prezzi inferiori alla media. In Sicilia il costo base per un impianto compreso di materiali parte da 400 euro. A Cagliari invece troviamo la situazione più curiosa. Da un po’ di tempo a questa parte si sta promuovendo un sistema low cost per fare concorrenza alla Croazia. Pacchetto vacanza con mare e cure dentali tutto compreso, proprio come avviene a Zagabria. Sono gli effetti della globalizzazione.