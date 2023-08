Quanto costa una buona crema idratante per il corpo: ecco 3 prodotti con un buon rapporto qualità prezzo

Vuoi una pelle morbida e liscia ma non vuoi spendere più di 15 € per la tua crema corpo? Eccone alcune davvero valide tra cui puoi scegliere spendendo poco!

Sei andato in spiaggia e nonostante tu abbia messo la protezione solare ti sei scottato? O appena uscito dalla doccia la tua pelle non è abbastanza idratata e cominci subito a squamarti? Ecco, allora ti ci vuole una buona crema corpo che nutra la pelle e la renda morbida e setosa. Di prodotti per il viso e per il corpo ce ne sono un’infinità e spesso i loro costi sono davvero improponibili. È possibile che per avere una pelle sana e idratata bisogna spendere per forza centinaia di euro? No, esistono diversi prodotti adatti a tutte le tasche che ti faranno sentire coccolata senza rimanere al verde!

Quanto costa una buona crema idratante per il corpo, anche meno di 10 €

Cominciamo con un classico, la crema idratante Nivea. Questa crema dalla consistenza soffice è come una carezza, si assorbe rapidamente, lasciando la pelle morbida e vellutata. Perfetta per l’uso quotidiano, nella linea ci sono quelle con vitamine, olio di jojoba e altri nutrienti per la pelle. Il vantaggio? Il suo prezzo accessibile davvero a tutti, intorno ai 6 € a seconda della tipologia.

Passiamo poi alla Neutrogena Hydro Boost, crema leggera arricchita con acido ialuronico. Tra le sue caratteristiche quella di trattenere l’umidità, idratando la pelle senza ungerla. Si assorbe rapidamente, si trova in confezioni da 400 ml e in genere costa sui 12 €. Ma c’è da dire che è spesso in offerta, la vende anche Amazon e ora puoi averla alla metà. Il suo rapporto qualità prezzo è davvero imbattibile e diventerà presto una delle tue preferite.

Un vero portento se hai la pelle screpolata e vuoi salvare l’abbronzatura

Finiamo con il Body Hydraspray latte idratante di Bionike, fantastico anche per l’applicazione. Questo latte corpo ha una texture fluida e l’erogatore spray ne facilita l’applicazione anche nei punti più difficili. Contiene burro di karitè e lascia un tocco setoso per circa 24 h. Il suo prezzo è un po’ più alto rispetto alle altre, ma anche questa crema è spesso in offerta. Dal prezzo standard di circa 17 € puoi facilmente trovarla ad 8 € per 200 ml di prodotto.

Per finire, una menzione speciale per la crema idratante di CeraVe. Formulata con ceramidi essenziali e acido ialuronico, questa crema è adatta anche per le pelli più sensibili. e problematiche. A seconda della tipologia prezzo e quantità potrebbero variare, e probabilmente è la più costosa tra tutte le elencate. Ma spesso si trova nel kit viaggio, con un prezzo più accessibile di poco più di 17 €.

In conclusione, ecco più o meno quanto costa una buona crema idratante corpo. Non è necessario spendere per forza una fortuna per avere una pelle idratata e radiosa.

(n.d.r. Le creme indicate sono state scelte secondo i propri giusto e le proprie consicenze. Non esiste alcun rapporto diretto o indiretto fra Proiezionidiborsa, l’autore dell’articolo e le aziende indicate)

Lettura consigliata

Dove andare per un weekend romantico con pochi soldi: questa splendida località pugliese è la perfetta destinazione estiva