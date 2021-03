Uno dei problemi casalinghi più diffusi è il water intasato. Prima di andare nel panico e correre a chiamare l’idraulico (con relativa spesa che di solito non è mai economica!), ecco una mini guida pratica in cui spieghiamo come liberare il water intasato usando semplicissimi oggetti che tutti abbiamo in casa e senza ricorrere a prodotti chimici.

Sturalavandini

Proprio come si fa con i lavandini, far aderire la ventosa alle pareti del wc, e iniziare a premere e tirare varie volte per smuovere il tappo. Una utile accortezza: prima di cominciare, bagnare la ventosa con dell’acqua calda per favorire la sua capacità di adesione.

Acqua calda

Dopo aver liberato il wc dall’acqua in eccesso accumulatasi a causa dell’ingorgo, versarvi un secchio di acqua bollente (se necessario ripetere versando altre 2 o 3 secchiate). La temperatura elevata dovrebbe infatti sbloccare l’ingorgo.

Bicarbonato e sale grosso

Si tratta della tecnica dell’acqua calda appena descritta, ma resa un po’ più aggressiva perché prevede l’aggiunta di una tazza di bicarbonato e una tazza colma di sale grosso.

Fare attenzione ad utilizzare questa tecnica con cautela in caso di tubature vecchie e danneggiate dal tempo.

Bicarbonato e aceto

Versare nel water un composto fatto con 2 bicchieri di aceto bianco e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Lasciar agire tutta la notte e, la mattina seguente, versare una bella pentola di acqua molto calda. In casi molto difficili, ripetere l’operazione più volte.

Coca Cola

In un contenitore bello capiente mettere 250 grammi di sale grosso e 250 grammi di bicarbonato. Aggiungere 2 tazze di Coca Cola e miscelare per bene. Versare la soluzione nel wc e attendere qualche ora, meglio se tutta la notte.

Appendino di metallo

Quello tipico da tintoria, facile da modellare, è utile per ricavare un filo di ferro da utilizzare come gancio. Infilarlo piano piano nello scarico facendo una leggera pressione in modo da rimuovere la sporcizia che crea l’ingorgo.

Per non graffiare le pareti del wc, coprire la superficie con un panno.

Aspirapolvere di solidi e liquidi

Un elettrodomestico utilissimo ma non proprio comune in tutte le case. Chi avesse la fortuna di possedere un aspiratutto che aspira anche i liquidi, può togliere la punta del tubo ed aspirare tutta l’acqua accumulata nel water. Avvolgere attorno all’estremità del tubo un panno e aspirare per rimuovere il tappo.

Consiglio preliminare

Prima di sperimentare uno qualsiasi dei metodi descritti nella guida come liberare il water intasato usando semplicissimi oggetti che tutti abbiamo in casa e senza ricorrere a prodotti chimici, ricoprire tutta la superficie attorno al water con carta assorbente o fogli di giornale, in modo da proteggere il pavimento da schizzi e perdite.