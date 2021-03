La casa è un metro di paragone. È un posto sicuro, una certezza. Una consolazione, un punto fermo. Un rifugio per i più piccoli. Il fulcro della famiglia, un depositario solido di sentimenti, affetti ed emozioni.

Si passa molto tempo nella propria casa. Da quando è scoppiata l’epidemia di Covid 19, ancora di più. Ci si trova bene fra le solite mura. Ci si sente accolti e protetti, come nelle braccia di una madre.

Uno degli scopi fondamentali è, di conseguenza, arredare la propria casa ne modo migliore. Il soggiorno o il salotto sono le parti più sociali della casa. Meritano, quindi, un approfondimento.

In questo articolo si vedrà come posizionare i mobili in salotto con classe e stile.

Arredare la casa è come ordinare la propria mente

La casa è anche uno specchio. La mente di chi la possiede si concretizza nella scelta dei mobili e della disposizione degli stessi.

L’arredo può essere un connubio di due modi di vivere diversi, un esperimento sociale di convivenza. Si possono condividere idee, opinioni e atteggiamenti in questo modo. La scelta del mobilio è fondamentale non solo per ragioni contingenti, ma anche per motivi psicologici. È qui che si sperimenta la coppia e la forza di una relazione. Si mette alla prova il legame e l’interdipendenza positiva fra le parti.

Anche una persona single, però, può trasferirsi a vivere da solo. Ammobiliare diventa un’occasione altrettanto importante. Arredare la casa è come ordinare la propria mente.

Ci sono varie differenze fra chi comincia ad arredare una casa. Diversi obiettivi, diversi budget, diversi gusti.

Ma ecco alcuni consigli su come posizionare i mobili in salotto con classe e stile.

Considerare diverse variabili

Per prima cosa, si prende in esame lo spazio che si ha a disposizione. In base a tale valutazione, si passa alla scelta dei mobili. È chiaro che essi non devono eccedere lo spazio che ci si è prefigurati.

La grandezza dei mobili deve essere equilibrata. Se ce n’è uno imponente al centro della sala, è consigliabile utilizzarne altri più piccoli intorno.

Creare alcune aree può essere una buona soluzione. Zona TV, zona ospiti, zona bambini.

Bisogna aver cura di non coprire le finestre e le porte. Esse, infatti, danno un senso di apertura e l’illusione che ci sia più spazio. Sono, inoltre, una fonte di luce.

Da considerare, infine, anche il living. Lo spazio deve essere vivibile ed abitabile. È importante disporre il mobilio in modo che il passaggio sia sempre libero.

In questo salotto ci si sentirà davvero a casa.