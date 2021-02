Nelle ultime giornate è stato pubblicato un avvertimento del Ministero della Salute in cui si consiglia ai consumatori di prestare attenzione a determinate bottiglie di Coca Cola. Questo è successo in quanto sono in commercio delle bevande che potrebbero creare delle problematiche. Infatti, bere Coca Cola da queste bottiglie potrebbe essere pericoloso per la salute, scopriamo perché.

Prodotti pericolosi

Può capitare che alcuni prodotti alimentari si richiamino in quanto non conformi. Come riportato nella pagina del Ministero della Salute, in questi casi sono gli operatori del settore alimentare (OSA) a dover dare segnalazione ai consumatori. Inoltre, è loro responsabilità ritirare il prodotto dal commercio.

PROMOZIONE IN SCADENZA

Carta Hype, ricevi subito 25 euro omaggio: ecco come fare CLICCA QUI

In questi giorni alcune bevande prodotte da una nota compagnia americana stanno portando avanti questo processo. Parliamo di Coca Cola, il gigante che fornisce bibite gassate a persone in tutto quanto il mondo.

Per quanto riguarda l’imbottigliamento dei prodotti la compagnia si affida a degli stabilimenti locali. Proprio in uno di questi stabilimenti, precisamente quello di Nogara, qualcosa nei processi di produzione potrebbe non essere andato per il verso giusto. E infatti si sono richiamate proprio le bottiglie prodotte in questo stabilimento nei pressi di Verona.

Rischi della Coca Cola

Come riportato sul sito del Ministero della Salute, è stato richiesto il richiamo di alcuni lotti di Coca Cola per cosiddetto “rischio fisico”. Tale rischio descritto dalla compagnia è quello della presenza di filamenti di vetro all’interno della bevanda.

I lotti interessati sono quelle della serie “original taste”, fatte in vetro per una dimensione di 33 cl e un packaging da 24 pezzi la confezione. Per sapere se si è in possesso di alcune delle bottigliette difettose è necessario controllare il numero del lotto di produzione presente sulle bottiglie.

Nel caso il lotto fosse quello problematico, si può chiamare il numero verde per ottenere una sostituzione. Tutte queste informazioni possono essere trovate a questo link che rimanda direttamente alla pagina del Ministero della salute.

Detto questo abbiamo capito perché bere Coca Cola da queste bottiglie potrebbe essere pericoloso per la salute.