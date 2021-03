Lo smartphone è un oggetto indispensabile nella nostra vita quotidiana. L’unico svantaggio di questo oggetto è il rischio di farlo cadere e di romperne lo schermo. Cambiare lo schermo Led può essere molto costoso, ma se ci cade il cellulare di continuo possiamo risolvere il problema con questo trucchetto.

Legarselo al collo

Lo smartphone è un oggetto che tende a cadere di continuo per il suo peso e la sua superficie liscia che lo rende scivoloso. Basta aggiungere a ciò il fatto che spesso utilizziamo il telefono mentre camminiamo o facciamo altro e il rischio che ci cada è altissimo.

Se abbiamo dovuto sostituire lo schermo sappiamo che il prezzo di questa operazione è alto e preferiamo evitarla. Inutile ribadire quanto sia importante mettere lo schermo in vetro temperato in modo da salvare lo schermo in caso di caduta. Ma il salvaschermo non è sempre sufficiente, in alcuni casi, se la caduta è molto forte, potremmo danneggiare comunque il nostro telefono.

Se da un lato dovremmo iniziare ad usare di meno il telefono, per avere più tempo per fare altro, dall’altro possiamo utilizzare un semplice trucchetto per evitare che il telefono ci sfugga di mano.

Dovremo procurarci una cover con un gancetto che permetta di legarci un filo o un cordino. Dovremo usare un cordino abbastanza lungo in modo da poterlo indossare attorno al collo. Ora dovremo indossare il cordino attorno al collo come una collana. In questo modo avremo sempre il telefono a portata di mano e non ci cadrà.

Questa soluzione è particolarmente consigliata per gli anziani, che in questo modo avranno sempre vicino il telefono e potranno utilizzarlo in caso di emergenze.

Con un semplice oggetto abbiamo risolto una volta per tutti il problema delle cadute del cellulare: in questo modo risparmieremo molti soldi e il telefono avrà una vita più lunga.