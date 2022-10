In commercio ci sono tantissimi prodotti e strumenti che ci aiutano ad affrontare le pulizie di casa. La scelta è talmente ampia, che spesso non sappiamo cosa comprare.

Abbiamo gli sgrassatori per la pulizia della cucina, l’anticalcare per la rubinetteria e le superfici in acciaio e i detersivi igienizzanti per il bagno e i sanitari. Ci fermiamo qui perché l’elenco dei prodotti sarebbe davvero troppo lungo.

Ma facciamo attenzione perché alcuni di questi detergenti, potrebbero essere nocivi per la nostra salute e per l’ambiante.

Le pulizie con il limone, l’aceto e il bicarbonato

Per una scelta più green, potremmo pulire la nostra casa con alcuni prodotti del tutto naturali.

Pensiamo al limone. Un agrume che potrebbe aiutarci ad eliminare le macchie, tenere lontani gli insetti e sbiancare i tessuti. Ma anche l’aceto sarebbe un vero e proprio alleato in casa. Viene utilizzato come condimento, ma eliminerebbe anche il calcare e pulirebbe i pavimenti. Come non citare il bicarbonato, perfetto contro i cattivi odori e per igienizzare il materasso.

Togliere gli aloni dai vetri e smacchiare le scarpe bianche con un solo prodotto

In commercio c’è anche un altro prodotto molto versatile. Parliamo del sapone di Marsiglia, che ha un profumo molto caratteristico. Viene utilizzato sia per l’igiene del corpo, sia per le pulizie della casa.

Ma non tutti sanno che il sapone di Marsiglia sarebbe anche perfetto per pulire ed eliminare gli aloni e le macchie dai vetri. Utilizzarlo è molto semplice.

Basta aggiungere qualche scaglia di sapone in acqua calda. Facciamo sciogliere il prodotto e puliamo i vetri con un panno in microfibra. Terminata questa operazione asciughiamo le superfici con un panno di cotone.

Ecco come lavare le scarpe bianche

Il sapone di Marsiglia sarebbe anche perfetto per pulire le scarpe bianche.

Belle, versatili e adatte a qualsiasi look. Ma queste calzature hanno un grande svantaggio: quelle di sporcarsi velocemente anche se indossate una sola volta.

Sono tanti i rimedi della nonna per mantenerle impeccabili ed eliminare le macchie nere. Uno di questi prevede l’uso del sapone di Marsiglia. Utilizziamo una spugnetta e strofiniamo il sapone direttamente sulle macchie. Risciacquiamo e lasciamo asciugare all’aria aperta, ma lontano dai raggi diretti del sole che potrebbero ingiallire le nostre calzature.

Ecco come togliere gli aloni dai vetri e smacchiare le scarpe bianche utilizzando questo sgrassatore naturale. Inoltre, con il sapone di Marsiglia possiamo anche eliminare lo sporco dalla soletta che si trova nelle calzature.

