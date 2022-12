Come legare l’arrosto senza spago con un trucchetto impensabile per cuocerlo in sicurezza

Un buon arrosto non prevede solo una cottura ideale. Anche saperlo legare è importante, ma non sempre si ha lo spago a disposizione. Per fortuna, possiamo sostituirlo in un batter d’occhio con un trucchetto di casa risolutivo. Ecco di cosa stiamo parlando.

È il piatto per eccellenza della domenica, che unisce la famiglia e fa venire l’acquolina in bocca. L’arrosto è una vera prelibatezza a tavola, soprattutto se preparato con la ricetta della nonna. Che sia di maiale, vitello, pollo o tacchino poco importa: sarà impossibile non affondarvi la forchetta. E fa niente se i cattivi odori si spargono per la casa, quando conosciamo il rimedio per profumarla.

Un passaggio cruciale per la realizzazione di un arrosto squisito è la cottura, che dovrà avvenire lentamente e in modo costante. In questa fase la carne dovrà restare unita e compatta, e per questo scopo usiamo solitamente lo spago. Ma se non ce l’avessimo? Ebbene, grazie a un metodo furbo e incredibilmente veloce potremo preparare il nostro piatto forte in tutta tranquillità.

Ecco come legare l’arrosto senza spago con quest’idea geniale

Legare l’arrosto è importante per diversi motivi. Come già detto, consente di mantenerlo integro in cottura. Inoltre, permette di legarvi insieme ingredienti e aromi che lo insaporiranno. Il che è ben diverso rispetto al posizionarli di fianco. Ma il vantaggio si avrà anche a fine preparazione, quando dovremo servirlo. Infatti, sarà molto più semplice poterlo tagliare e disporlo nel piatto. Se non abbiamo a portata di mano lo spago, potremmo affidarci alle reti alimentari. Procuriamocene una che sia sufficientemente elastica da contenere un eventuale arrosto extra large.

In alternativa, potremmo mettere in pratica un rimedio con un semplice oggetto della cucina. Condiamo come al solito la carne con spezie e sapori a scelta. Fatto questo, prendiamo dal cassetto la pellicola trasparente e gliela avvolgiamo ben stretta attorno. Per sicurezza consigliamo di fare almeno tre giri. A questo punto possiamo cuocere la carne in una pentola con acqua salata, per circa 20 minuti. Al termine la scoleremo e la lasceremo raffreddare, quindi potremo togliere la pellicola. Adesso dovremo solamente proseguire la cottura nel modo tradizionale o come preferiamo. Ecco come legare l’arrosto senza spago con una tecnica intelligente.

Come capire se l’arrosto è cotto

Per ogni procedimento in cucina esiste un trucco salva cena. Capire quando l’arrosto ha raggiunto la cottura ottimale non è facile. Se all’esterno lo si vede a occhio nudo, per la farcitura il discorso è differente. Un primo suggerimento è utilizzare un termometro. In questo caso, bisognerà ricordarsi che ogni tipo di carne ha una temperatura di riferimento.

Se non ce l’abbiamo in casa, possiamo servirci del trucco delle nonne. Basterà infilare uno spiedino in mezzo all’arrosto e controllare il colore del liquido che fuoriesce. Nel caso sia sul rosa, la carne dovrebbe aver raggiunto un buon grado di cottura. Se ancora rosso, meglio lasciarla sul fuoco per qualche altro minuto.