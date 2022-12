Casa profumata a lungo anche senza ammorbidente? Ecco il trucchetto naturale per una fresca fragranza

Non sarebbe bello avere una casa che profuma sempre di buono? Invece che comprare sempre diffusori e prodotti commerciali, possiamo realizzare noi stessi un efficace profumatore naturale. Ci servirà un ingrediente comunissimo e in poco tempo potremo respirare un aroma davvero gradevole. Scopriamo subito come mettere in pratica questo sensazionale metodo.

La casa in cui viviamo è un po’ come il nostro castello, del quale siamo le regine. Per questo vorremmo che resti sempre pulita e, perché no, anche profumata. Infatti, sentire tra le narici quella dolce fragranza che le inebria è una sensazione impagabile che vorremmo sperimentare tutti. Ma la missione non è impossibile, tutt’altro. Con un trucchetto formidabile e del tutto ecologico potremo creare una soluzione fai da te perfetta per sbarazzarsi dei cattivi odori.

Ecco come avere una casa profumata a lungo anche senza ammorbidente col rimedio delle nonne

C’è un prodotto che si trova con straordinaria regolarità nella stagione in corso. Parliamo delle pigne. Ci capiterà di imbatterci mentre camminiamo nel bosco o in qualche viale, ma forse anche in giardino. Con una di queste possiamo creare la base perfetta per dare vita al nostro profumo fatto in casa. Prima di tutto, però, sarà necessario darle una bella pulita.

Togliamo tutti i pinoli eventualmente presenti, poi prepariamo un contenitore con acqua calda nel quale immergerla. Lasciamola in ammollo per almeno dieci minuti, per eliminare ogni traccia di sporcizia in superficie. In caso resti qualche residuo di terra, possiamo sbarazzarcene strofinandovi un vecchio spazzolino da denti. Una volta che avremo lavato la pigna a dovere, dovremo necessariamente farla asciugare, per evitare la formazione di muffa. Se possiamo mettiamola al sole, altrimenti scaldiamola nel forno acceso alla potenza minima. Dopodiché potremo impiegarla per il nostro scopo.

Come realizzare la nostra idea

Una semplice pigna può darci una grossa mano per tenere la casa profumata a lungo anche senza ammorbidente. Per servircene al meglio dovremo usarla in combinazione con una miscela casalinga. Possiamo crearla facilmente mischiando dell’olio essenziale in acqua. Dopodiché travaseremo la soluzione in uno spruzzino e la nebulizzeremo sulla pigna.

Per finire, infiliamo quest’ultima in un barattolo di vetro o dentro un sacchetto a chiusura ermetica. Lasciamola per circa una settimana in una zona protetta dall’umidità. Cosicché il legno potrà assorbire completamente l’aroma spruzzato. Trascorso il tempo necessario, potremo togliere la pigna dal contenitore e appenderla o metterla in un cestino, pronta per profumare tutto l’ambiente!

Pot pourri per profumare l’armadio

Anche l’armadio in cui lasciamo i vestiti potrebbe col tempo puzzare. Per rimediare potremmo fare in casa un pot pourri davvero originale. Scegliamo le fragranze che preferiamo in erboristeria, o peschiamo qualche spezia dalla dispensa. Pepe rosa e anice stellato potrebbero aiutarci, arricchiti con qualche pezzo di corteccia o dei sassolini. Selezionati gli ingredienti base, li mettiamo in un contenitore ermetico impregnati dell’essenza preferita. Sistemiamo il barattolo in un luogo asciutto per qualche settimana, agitandolo ogni tanto. Infine, trasferiamo il contenuto in sacchetti di tela che legheremo bene. Ed ecco il nostro splendido profumatore, perfetto anche per i cassetti.