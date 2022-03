Abbiamo deciso di cominciare la giornata con una buona colazione che sia più nutriente e leggera. Abbiamo controllato le varie ricette più gettonate in giro e nessuna sembra fatta al caso nostro.

Il toast all’avocado richiede troppo tempo, soprattutto se vogliamo fare anche l’uovo in camicia. I classici pancake all’americana ci sembrano troppo calorici e stopposi. Per non parlare poi delle uova strapazzate con il bacon, non proprio leggeri alle 7 del mattino.

Proprio quando stavamo per mollare e ritornare al classico cornetto, ecco la soluzione. I pancake alle mele, dolci e leggeri al punto giusto che non hanno bisogno di troppi sforzi. Però non ci va di passare troppo tempo in cucina, soprattutto di mattina presto.

Ecco come preparare degli squisiti pancake alle mele leggeri e super soffici, senza neanche uovo o burro

Ecco, quindi, la soluzione fatta proprio per noi, dei pancake buoni, semplici e davvero veloci. Per questa ricetta servirà un po’ di lievito, ma se non l’abbiamo non c’è nessun problema. Basterà usare alcuni ingredienti che abbiamo in dispensa per sostituirlo alla perfezione. Oggi useremo ad esempio l’aceto di mele e un po’ di bicarbonato.

Ingredienti:

2 mele;

200 ml di yogurt bianco;

2 gocce di aroma di vaniglia;

2 cucchiaini di zucchero di canna;

180 gr di farina;

50 ml di latte vegetale;

½ cucchiaino di bicarbonato;

½ cucchiaino di aceto di mele.

Procedimento:

In una ciotola versiamo lo yogurt bianco, può essere vegetale, normale o senza lattosio. Aggiungiamo poi due gocce di aroma di vaniglia oppure utilizziamo direttamente uno yogurt aromatizzato;

Uniamo due cucchiaini di zucchero di canna e la farina setacciata. Come per lo yogurt possiamo usare farina 00, farina di riso o quella senza glutine. Se vogliamo dei pancake soffici e digeribili, quella di riso è perfetta;

Mescoliamo con una frusta e poi versiamo il latte vegetale che preferiamo o anche il normale latte scremato;

Prendiamo mezzo cucchiaino di bicarbonato e versiamoci mezzo cucchiaino di aceto di mele. Vedremo formarsi subito delle bollicine, a questo punto uniamolo al composto. Mescoliamo poi bene il tutto per far amalgamare l’impasto;

Prendiamo le mele e tagliamole a fette orizzontali in modo da formare tanti cerchi. Non troppo alte di spessore altrimenti non si cuoceranno bene. Eliminiamo la parte centrale dove si trova il torsolo facendo un taglietto rotondo;

Mettiamo a scaldare una padella antiaderente e versiamo un mestolo di impasto. Posizioniamo poi una fetta sopra ogni cerchio di impasto. Ricopriamo con altro impasto le fette di mele e mettiamo il coperchio;

Lasciamo cuocere per circa 3 minuti poi giriamo i pancake dall’altro lato per altri 3 minuti. Una spolverata di zucchero a velo o dello sciroppo d’acero, e sono pronti.

Quindi, ecco come preparare degli squisiti pancake alle mele in poco più di 5 minuti. Ci vorrà più tempo per preparare il tutto che cucinarli alla perfezione. Questo è un ottimo modo per gustare una colazione diversa ma anche per consumare le mele rimaste.

