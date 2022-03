Preparare e organizzare l’orto perfetto in primavera potrebbe diventare facilissimo se impariamo questi trucchetti e stiamo attenti a questi pericoli

Stiamo vivendo un periodo davvero difficile a livello economico. Il caro bollette inizia a farsi sentire e il prezzo della benzina continua a salire ogni giorno. Per questo motivo, molte persone cercano di risparmiare qualcosa sulla spesa allestendo un orto casalingo. Un’operazione non facile se non siamo esperti e che richiede grande attenzione. Ma niente paura. Preparare e organizzare l’orto perfetto in primavera potrebbe essere più semplice del previsto. L’importante è conoscere i trucchetti giusti per preparare il terreno e imparare a difendersi dai pericoli tipici di questo periodo.

Attenzione agli insetti in primavera

In primavera la natura si risveglia. Un discorso che vale sia per le nostre piante che per gli animaletti che si nutrono della linfa e delle foglie. Afidi, dorifore, cocciniglie distruggono le nostre coltivazioni e spesso depongono voracissime larve sulle foglie. Due i metodi per difendersi. Il primo è quello di preparare un ottimo antiparassitario naturale. Meglio evitare quelli chimici soprattutto per gli ortaggi che andremo a mangiare.

Il secondo è quello di creare un habitat naturale per insetti, come le crisope e le coccinelle, che si nutrono di parassiti. Saranno il nostro personale esercito “salva piante”.

Il pericolo umidità e i ristagni d’acqua

Una delle operazioni fondamentali per avere un orto produttivo e rigoglioso è l’annaffiatura. Attenzione, però. Non tutte le piante sono uguali e non tutte hanno lo stesso bisogno d’acqua. Per avere peperoni enormi e dolci, ad esempio, dovremmo irrigare in maniera progressiva con il crescere della pianta. Altri ortaggi, invece, necessitano di annaffiature giornaliere o settimanali. In ogni caso, dobbiamo sempre evitare che l’acqua ristagni alla base della pianta. L’umidità è pericolosa quasi quanto le gelate improvvise.

Un trucchetto intelligente potrebbe essere quello di installare un sistema di irrigazione a goccia programmabile. Spenderemo qualche soldo, ma assicurerà sempre la giusta quantità d’acqua alle piante e ci farà stare tranquilli se un giorno ci dimentichiamo di annaffiare.

Preparare e organizzare l’orto perfetto in primavera potrebbe diventare facilissimo se impariamo questi trucchetti e stiamo attenti a questi pericoli

L’ultimo fattore di pericolo per l’orto potrebbe essere la concimazione sbagliata. Tutti sappiamo che quando piantiamo qualcosa di nuovo dobbiamo concimare. Ma quanto? E soprattutto, con quale tipologia di concime?

Se il compost è la scelta più gettonata, è sempre meglio informarsi prima di concimare. Spendiamo qualche minuto in rete per conoscere meglio le coltivazioni e le loro esigenze oppure chiediamo consigli al nostro vivaista di fiducia. Sarà fondamentale per capire di quale concime ha bisogno ogni specie.

Mai, infine, esagerare con la concimazione. Dare troppo nutrimento alle piante rischia di non farle crescere o addirittura di bruciarle.

