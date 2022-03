Uno dei problemi maggiori quando si tratta di capi da lavare è evitare che i maglioni si infeltriscano. Quei fastidiosi pelucchi che si formano in genere sotto le ascelle o sui polsini. Il materiale di cui sono fatti i maglioni spesso incide molto, ma anche quelli di qualità non si salvano sempre.

Per questo siamo costretti ad un mega lavaggio a mano prima di metterli via per la bella stagione. Visto che ormai manca poco alla primavera stiamo già cominciando a lavarne qualcuno per portarci avanti. La paura di rovinarli però spesso ci convince ad affidarli alla lavanderia, spendendo un bel po’ di soldi.

In realtà con il lavaggio giusto e seguendo alcune piccole accortezze si possono lavare tranquillamente in lavatrice. Certo, se il maglione in questione è sintetico rassegniamoci ad eliminare a mano i pallini vari. Senza però prendercela con la lavatrice o la centrifuga, perché è tutta una questione di qualità.

Come lavare i maglioni di lana in lavatrice per non farli infeltrire prima di riporli nell’armadio per la primavera

Una delle prime cose da fare quando si tratta di lavaggio è controllare l’etichetta. In genere la temperatura massima di lavaggio per i maglioni è sempre 30° gradi. Usiamo la funzione lavaggio a mano della lavatrice che è adatta a questi capi delicati.

Il detersivo è importantissimo

Un detersivo apposito per la lana sarebbe la soluzione migliore. Però in alternativa usiamo un detergente delicato che abbiamo già in casa. Meglio ancora se è in polvere perché questa formula sembra essere più efficace a basse temperature. Anche se un po’ caduto nel dimenticatoio quello in polvere è ideale per un bucato impeccabile e igienizzato.

Prima di mettere i maglioni in lavatrice giriamoli al rovescio, così da preservare la parte esterna. Mettiamone due o tre, non di più, in una rete per bucato o in una federa per cuscini. Questo passaggio andrà a proteggere il tessuto durante la centrifuga.

Non escludiamo la centrifuga perché il maglione rimarrà troppo carico di acqua. Questo durante l’asciugatura potrebbe andare a danneggiare il tessuto slabbrandolo. Piuttosto terminiamo il lavaggio e facciamola successivamente a giri abbastanza bassi, ma non troppo.

Ultimi passaggi

Per finire l’asciugatura, meglio evitare grucce o lo stendino classico. Non solo per evitare i segni delle mollette o dei fili del bucato, ma per preservarne la forma. Facciamoli asciugare su una superficie piana, anche lo stendino normale ma richiuso. E anche se ci volesse più tempo, non riponiamoli nell’armadio ancora umidi per evitare l’odore di muffa.

Quindi, ecco come lavare i maglioni di lana in lavatrice e averli perfetti anche l’anno prossimo. Seguendo questi consigli risparmieremo soldi e fatica, perché eviteremo il lavaggio a mano o la lavanderia. Ricordiamoci l’ultimo passaggio, facciamo sempre attenzione che siano ben asciutti prima di metterli nell’armadio. Spesso facciamo lo stesso errore con gli asciugamani ed ecco che puzzano subito di umido.

