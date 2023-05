Fisico al top dopo i 50: ecco il segreto di Lauren Sánchez, futura moglie di Jeff Bezos 

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è fidanzato ufficialmente con la bellissima Lauren Sánchez. Ma come fa la futura sposa a mantenere un fisico al top dopo i 50?

Chi è la fidanzata ufficiale di Jeff Bezos

Jeff Bezos, il fondatore, proprietario e presidente del gruppo Amazon, è pronto a sposarsi per la seconda volta. A rivelarlo sono diversi media statunitensi, che raccontano che la proposta sarebbe arrivata durante un romantico weekend a Cannes. Non tutti però in Italia sanno chi sia la splendida futura sposa.

La fidanzata ufficiale di Jeff Bezos è Lauren Sánchez. I due si frequentano da quasi cinque anni, dopo il divorzio di Bezos dall’ex moglie MacKenzie Scott. Sánchez, nata negli Stati Uniti da una famiglia di origini messicane, ha 53 anni. Alle spalle ha una lunga carriera come giornalista di intrattenimento e conduttrice televisiva. Ma negli ultimi anni ha trovato la sua vera passione: è diventata pilota di elicotteri e ha fondato una società che si occupa di riprese aeree per le produzioni cinematografiche.

Oltre che talentuosa e intraprendente, la Sánchez è anche bellissima. Molti si stanno dunque chiedendo: qual è il suo trucco per essere sempre piena di energie e mantenere un fisico al top dopo i 50? Per fortuna conosciamo la risposta.

L’allenamento di Lauren Sánchez per un fisico al top dopo i 50 anni

La strategia di Lauren Sánchez per mantenersi in forma non è un segreto. In un’intervista, la conduttrice statunitense ha rivelato di essere una sportiva. In particolare, aveva l’abitudine di partecipare alle maratone. Ma in questo momento il suo allenamento preferito è il Pilates.

Secondo Sánchez, questo tipo di ginnastica ha completamente cambiato il suo corpo, rendendolo più tonico che mai. Addirittura, Lauren ha svelato che i suoi glutei non sono mai stati così alti e sodi! In realtà il Pilates comprende una varietà di tecniche. Sánchez pratica un mix di Matwork e Reformer. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Tutti i benefici del Pilates

La ginnastica preferita di Lauren Sánchez, ossia il Pilates, è un allenamento completo e indicato per tutte le età. Può essere addirittura particolarmente benefico per gli anziani. L’importante è affidarsi a istruttori che ci aiutano a praticarlo in sicurezza.

Tra i principali vantaggi di questo metodo c’è il potenziamento del core, ovvero l’insieme dei muscoli lombari e addominali che aiutano a sostenere la colonna vertebrale e mantenere una postura corretta. Inoltre, il Pilates è utilissimo per rinforzare i muscoli del pavimento pelvico e migliorare la flessibilità e l’equilibrio. In generale, si tratta di una ginnastica che regala un fisico più forte, tonico e armonioso. Da ultimo, il Pilates favorisce il relax e il benessere mentale, grazie al focus sulla respirazione.

Come abbiamo già accennato, esistono modalità diverse per praticare il Pilates. Mentre il Matwork utilizza solo il peso corporeo e si pratica su un tappetino, il Reformer richiede l’uso di uno speciale macchinario. Il Pilates Matwork è sicuramente più accessibile e può essere praticato anche in casa, ma il Reformer può offrire una sfida ulteriore.

In ogni caso, l’allenamento migliore è sempre quello che ci diverte di più: anche un semplice giro in bicicletta ha dei benefici inaspettati. L’importante è mantenersi attivi, per un fisico al top dopo i 50, ma anche solo per stare bene con se stessi!