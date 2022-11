Come investire 5.000 euro in banca e guadagnare il 4% all’anno sicuro

Molti risparmiatori hanno ancora i soldi sul conto corrente. Spesso sono coloro che non hanno grandi cifre e quindi pensano, ingiustamente, che non vale la pena impiegare i soldi in altro modo. Eppure sono proprio coloro che hanno piccole cifre che avrebbero vantaggi anche nel guadagnare 50 o 100 euro all’anno, magari anche di più.

Oggi sul mercato ci sono strumenti di investimento che permettono di portare a casa un rendimento sicuro tra il 4% e il 5% all’anno. Per esempio, alcuni Buoni del Tesoro poliennale, con scadenza tra qualche anno, offrono rendimenti annui anche del 5%. Osservando la curva dei rendimenti è possibile individuare quali siano i migliori in base al rapporto scadenza/rendimento.

Come investire 5.000 euro in banca e impiegarli in strumenti altrettanto sicuri ma più convenienti

Le statistiche ci dicono che mediamente i depositi sui conti correnti bancari sono 15.000 euro. Immaginiamo però un investitore che avesse sul conto 8.000/9.000 euro. Probabilmente penserebbe che non vale la pena investire questo denaro, anche perché potrebbe servire per le emergenze. Ma i conti di deposito offrono una soluzione perfetta a chi ha questa esigenza. Chi avesse 9.000 euro sul conto corrente, impiegando oggi 5.000 euro su un conto di deposito, potrebbe ottenere un rendimento del 4% lordo annuo. Inoltre, questo correntista risparmierebbe anche i 34,2 euro dell’imposta di bollo sui conti correnti. Infatti, per cifre inferiori a 5.000 euro l’imposta non si paga.

I conti di deposito sono strumenti messi a disposizione delle banche per fare fruttare il denaro in giacenza. I depositi fino a 100.000 euro sono garantiti dal Fondo di tutela dei depositi. Quindi chi investe fino a 100mila euro non rischia nulla. Inoltre, il risparmiatore può prelevare i soldi dal conto in qualsiasi momento, riscuotendo l’interesse maturato. Questo aspetto non è secondario perché, per esempio, con altre tipologie di investimento, come i buoni postali, questa possibilità è limitata.

Quanto rendono 5.000 euro impiegati in un conto di deposito

Scopriamo quanto il risparmiatore potrebbe guadagnare impiegando 5.000 euro su uno dei conti di deposito che rendono di più. Per un investimento a un anno il tasso più alto oggi è del 2,25% lordo, con un guadagno netto di circa 85 euro. Questi soldi, aggiunti ai 34 euro risparmiati, fanno 120 euro all’anno. Non male.

Ovviamente, se si depositano i soldi per un periodo più lungo il rendimento aumenta. Per esempio, impiegando il denaro per 3 anni gli interessi del miglior conto di deposito salgono al 3% ed il guadagno totale è di 300 euro. Ma il massimo si ottiene aprendo un conto di deposito a 60 mesi. Con queste condizioni il migliore conto di deposito offre il 4% di interessi annui, anche se in questo caso il deposito è vincolato.

Abbiamo scoperto come investire 5.000 euro in banca con i conti di deposito, strumento ideale per investimenti di breve periodo. Per un investimento di qualche anno si potrebbe puntare anche su un bond governativo, che offre un rendimento veramente interessante. A febbraio del 2026 scade un titolo di Stato che offre un interesse annuo medio superiore al 6%. Ma attenzione, questa obbligazione ha una caratteristica molto particolare, che incide in modo decisivo sul rendimento finale dell’investimento.