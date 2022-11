Chi di noi non vedeva l’ora che arrivasse l’inverno per infilare il tanto amato modello di stivali che conserva come un oracolo, dovrà pazientare il prossimo anno. Certo un paio di stivali è sempre un evergreen per l’autunno e l’inverno e ci sono modelli adatti veramente a tutte le età anche dopo i 60 anni. Ebbene, l’autunno 2022 ha rilanciato una moda che farà rabbrividire i più ma trova la sua versione extra-chic con gli abbinamenti giusti.

Altro che stivali, le scarpe con tacco e calzino sono la tendenza dell’autunno

Le décolleté o i sandali con tacco e calzino parrebbero un innegabile ossimoro. Pensavamo che i sandali con il calzino fossero appannaggio di alcuni turisti del Nord Europa in vacanza sulle rive dei nostri laghi? Ci sbagliavamo. La modella e trend setter Bella Hadid ha già indossato più volte questo abbinamento inaspettatamente chic e le riviste di moda hanno consacrato questa nuova tendenza. Vediamo alcuni abbinamenti che non ci faranno cadere in un errore di stile.

A chi stanno bene i sandali con il calzino

È inutile dire che i sandali con il tacco e il calzino, corto o lungo che sia, valorizzano le gambe lunghe. Chi è più piccola di statura può osare ma solo con un calzino corto e gonne mini magari con un modello a palloncino. Meglio evitare questo look se abbiamo caviglie tendenti a gonfiarsi o polpacci importanti. Anche chi soffre di ritenzione idrica dovrebbe tenersi alla larga da quest’ultimo trend da influencer. Purtroppo il calzino tronca la linea delle gamba facendola apparire meno longilinea. Ci sarebbe inoltre da chiarire quale tipologia di calzino indossare: corto, gambaletto o parigine.

Quali calzini scegliere da indossare con le scarpe con i tacchi

Dobbiamo per prima cosa specificare quale tipo di calzino indossare con la scarpa con il tacco. Molto gettonate anche per uno stile extra-lusso, sono le calzine alla caviglia. Neri e con fantasia in rilievo sono i calzini da portare con un sandalo o una décolleté elegante e tacco a stiletto. È un modo per sdrammatizzare un look formale magari con un abito a tubino nero di lunghezza midi.

Decisamente più difficili da indossare sono i gambaletti in cotone che tanto piacciono alla modella Bella Hadid. Infine le calze parigine che tornano d’attualità. Altro lieto ritorno si registra infatti per le parigine, calzettoni sopra al ginocchio. In questo caso valgono altre regole: si intonano con minigonne e pantaloncini, ad esempio di tessuto scozzese. Ad eccezione di quest’ultimo esempio, i calzini con i sandali o con le décolleté sono perfetti per un look british.

Immaginiamole con una gonna a pieghe con lunghezza sopra al ginocchio e un cardigan blu. Con questo outfit potremmo anche osare, indossare un paio di gambaletti bianchi.

Quali scarpe scegliere da abbinare ai calzini a vista

Per quanto riguarda le calzature da abbinare ai calzini, possiamo decisamente optare per un paio di sandali eleganti con cinturino alla caviglia. Se invece, propendiamo per un modello chiuso quindi un décolleté potremmo scegliere un modello classico con tacco fine o stiletto. Se volessimo imitare lo stile british college, come visto, potremmo abbinare persino delle loafer con fibbia.

Gli esperti di moda consigliano anche un’altra alternativa, poco portabile ma sicuramente molto trendy. Ci riferiamo all’abbinamento di scarpe platform, calzini e pantaloni cropped.

Quale colore scegliere per i calzini e le décolleté

È importante saper anche giocare con i colori, visto che questa tendenza è molto giovanile. Quindi con una scarpa colorata, ad esempio rossa, possiamo scegliere un calzino bianco oppure rosa shocking, sfruttando un outfit color block. Meglio evitare invece il tono su tono perché annullerebbe l’effetto trendy della coppia calzino-scarpa con il tacco. Altro tipo di calze da poter abbinare, sono i calzini velati neri con microfantasia e ruches.

Altro che stivali, le scarpe con tacco e il calzino faranno impazzire il web e non solo per tutta la stagione.