Come scovare i titoli di Stato migliori per guadagnare con minori rischi

Negli ultimi mesi le incertezze per i risparmiatori si sono moltiplicate. Con l’arrivo dell’inflazione anche l’unica comodità rimasta, quella dei soldi fermi in banca, è svanita. Adesso lasciare i soldi sul conto corrente è una follia con un’inflazione che si trova ai massimi da 40 anni. E allora il risparmiatore che vuole mettere al sicuro il denaro risparmiato deve rivolgersi ai buoni postali o ai conti di deposito. Oppure chi vuole investire in sicurezza il proprio capitale, puntando su rendimenti abbastanza interessanti, potrebbe orientarsi verso i titoli di Stato. Ma quali scegliere?

In questo periodo storico l’inflazione, che ha raggiunto quasi il 10% in Europa ed è all’8% in Italia, ha spazzato via ogni certezza. Il rialzo dei tassi di interesse nella Unione monetaria europea ha spinto in alto i rendimenti delle obbligazioni a tasso fisso, comprese quelle governative. Tuttavia i rendimenti, anche quelli più alti, non coprono che in parte l’incremento del costo della vita. Per esempio il BTP con scadenza nell’aprile 2045 (Isin: IT0005438004), al prezzo di 56,2 centesimi, ha un rendimento effettivo lordo a scadenza del 4,5%. Questo valore è poco più della metà dell’incremento attuale del costo della vita.

Come scovare i titoli di Stato migliori che oggi non sono quelli con la scadenza più lontana

Sui mercati finanziari il rendimento è il premio per il rischio, più questo è elevato più alto sarà il premio. Poiché un titolo di Stato a 30 anni è più rischioso di un decennale, l’investitore per massimizzare i rendimenti dovrebbe puntare sul primo. Ma è veramente così? Il BTP a 30 anni rende veramente di più di un BTP a 10 anni?

Il BTP a 30 anni (Isin: IT0005480980), con scadenza a settembre del 2052 al momento di questa analisi, ha un prezzo di 60 centesimi. Chi acquistasse il titolo a questo valore avrebbe un rendimento effettivo lordo annuo a scadenza del 4,6%. Quindi il rendimento è molto vicino quello del titolo con scadenza nel 2045.

Ma quanto renderebbe il titolo di Stato decennale se lo si acquistasse oggi? Il BTP con scadenza nel dicembre del 2032 (Isin: IT0005494239), al momento dell’analisi, ha un prezzo di 82,7 centesimi. Chi lo acquistasse a questo prezzo avrebbe un rendimento effettivo lordo a scadenza del 4,7%. Incredibile, un BTP che scade 20 anni prima ha un rendimento superiore, pur avendo un rischio maggiore. Ma come è possibile?

Questi sarebbero i migliori BTP da comprare con spread e inflazione in rialzo

Questo fenomeno si chiama in gergo tecnico inversione della curva dei rendimenti. Significa che i rendimenti dei titoli di Stato salgono all’allontanamento della scadenza dell’obbligazione, ma solo fino a un certo punto. Oltre una certa scadenza i rendimenti rimangono invariati o addirittura scendono. Questo perché il mercato stima che nel lungo periodo inflazione e tassi saranno più bassi e quindi anche i rendimenti scenderanno.

Abbiamo scoperto come scovare i titoli di Stato migliori in base alla curva dei rendimenti. Quindi non necessariamente oggi per avere un rendimento maggiore si deve puntare su un titolo con scadenza lontanissima. Anzi, paradossalmente conviene puntare su titoli a media e lunga scadenza. La curva dei rendimenti ci suggerisce che i rendimenti tendono a rallentare la crescita attorno alle scadenze decennali. Nei BTP con una durata residua di oltre 15 anni i rendimenti tendono a diminuire. Quindi in questo momento, per massimizzare i rendimenti in funzione del rischio, si dovrebbe puntare su bond governativi con scadenza tra 7 e 10 anni.

Ma chi non avesse un orizzonte tanto lungo potrebbe puntare sui titoli a più breve scadenza. Per esempio i titoli di Stato con scadenza entro 3 anni. Questi ultimi sarebbero i migliori BTP da comprare con spread e inflazione in rialzo. Oltre che sui BTP un risparmiatore potrebbe puntare anche sui titoli a tasso variabile, come BOT e CCT. Con i recenti rialzi del costo del denaro i rendimenti di queste obbligazioni governative sono tornati interessanti.

