Come da attese, anche oggi il ribasso non si è fatto attendere. Le probabilità sono che esso possa continuare almeno fino al setup dell’11 luglio. Come regolarsi quindi? Non si dovrebbe far altro che seguire la tendenza e assecondarla. Il ritracciamento dei mercati continua. Fino a dove?

Oscillatori e eccessi di breve termine

Ieri sui time frame a 1 e 4 ore, settati con le medie a 200/400 e 600, avevamo evidenziato che si stavano formando swing ribassisti in un trend dei prezzi che mostrava un certo ipercomprato accumulato. La probabilità era che nel giorno di setup (4/5 luglio) si fosse formato un massimo relativo per lasciare spazio a un rifiatamento di qualche giorno.

Non crediamo, o quantomeno al momento le probabilità sono basse in tal senso, che possa essere iniziata una correzione importante. Come vedremo dal prossimo paragrafo infatti, questa ipotesi verrà presa in considerazione solo sotto certi livelli.

Il ritracciamento dei mercati continua: cosa guardare ora?

Alle ore 15:31 della seduta di contrattazione del giorno 6 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.735

Eurostoxx Future

4.2762

Ftse Mib Future

27.760

S&P500

4.402,37.

Cosa potrebbe preoccupare?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

15.833

Eurostoxx Future

4.262

Ftse Mib Future

26.980

S&P500

4.326.

Per il momento i prezzi sembrano diretti proprio verso questi supporti.

Domani vedremo cosa accadrà. Sono infatti attesi i dati sull’occupazione americana. Questi potrebbero dare indicazioni attendibili sul ciclo economico in corso, e se alle porte ci potrebbe essere una recessione, atterraggio morbido, oppure nuovi rialzi dei tassi di interesse.

Ecco lo scenario che attendiamo nei prossimi giorni:

fra domani e lunedì potrebbe essere segnato un ulteriore minimo. Entro martedì prossimo (11 luglio), prime ore di contrattazione, si dovrebbero creare le basi per una nuova salita.

La nostra stella polare per il momento rimane sempre la scadenza del 4 agosto, dove, se non cambierà qualcosa, attenderemo la formazione di un massimo rilevante.

