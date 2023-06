Come nascondere la pancia al mare per un fisico da urlo a qualsiasi età

Uno dei crucci maggiori delle donne al mare è quello di nascondere la pancia. Non è necessario farlo ma, se proprio si desidera, si potrà provare con alcuni trucchi o con costumi perfetti per raggiungere lo scopo.

L’estate è finalmente arrivata e da Nord a Sud è tempo di mare. In tante sono ancora preoccupate per il loro non essere perfettamente in forma. Per evitare diete drastiche e inutili sessioni in palestra che, al massimo, ci serviranno per il prossimo anno, ci sono due soluzioni. La prima è fregarsene e mostrarsi per quello che si è senza farsi troppi problemi. Mentre la seconda è cercare di camuffare pancia e rotolini in eccesso con alcuni trucchetti.

Non bisogna essere degli esperti per riuscire nell’intento. Oltre agli slip a vita alta, infatti, si potranno utilizzare un costume intero con lati aperti ma anche un costume con reggiseno con frange o semplicemente alzando leggermente su i lati della mutanda.

Come nascondere la pancia al mare

Un modello da non perdere in questa estate è il costume intero con i lati aperti. Perfetto per chi ha un po’ di pancia da camuffare. Da utilizzare al mare ma anche per una giornata in piscina. Da scegliere quelli con i laccetti sui fianchi che permetteranno di regolare al meglio la parte inferiore del costume.

Molto interessante il costume aperto sui fianchi proposto da H&M a circa 30 euro. Un costume perfetto anche da utilizzare per le uscite serali abbinato ad un paio di pantaloni o ad una gonna estiva. Da provare!

Costume con frange

Un altro modo interessante per camuffare la pancia è utilizzare un costume con le frange. Infatti, esistono dei costumi con parte superiore caratterizzata da frange capaci di mascherare al meglio la pancia. Ce ne sono multicolor proposti da Shein a meno di 10 euro.

Costumi perfetti per chi è già abbronzato, dal momento che tenderanno a condizionare l’abbronzatura. Chi predilige una abbronzatura uniforme, specialmente all’inizio, dovrà optare per altri modelli.

Alzare i lati

Il terzo trucco per camuffare la pancia, invece, non richiede nessun nuovo acquisto. Sarà sufficiente dotarsi di un costume a vita media di quello già presenti nell’armadio. Tirare su leggermente il costume sui fianchi in modo da far sembrare le gambe otticamente più lunghe.

In alternativa, ottime le brasiliane di Calzedonia a circa 20 euro oppure quello della Benetton modello Vshape a circa 16 euro. Quindi, ecco come nascondere la pancia al mare con trucchetti davvero interessanti.