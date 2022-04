Ogni donna a qualsiasi età cerca di essere sempre perfetta. La scelta dell’abbigliamento è importante, perché può comunicare agli altri molto su di noi. Essere comode senza perdere in eleganza e sensualità non è sempre così semplice. Spesso, infatti, evitiamo di indossare alcuni capi per timore di essere fuori luogo, finendo però con il mettere da parte la nostra femminilità. Oggi vogliamo parlare di un particolare indumento che è amatissimo dalle donne ma che molte hanno paura di indossare: le calze a rete.

Larga o piccola?

Il primo dilemma che assale molte donne è la scelta della rete. Optiamo per calze a maglia larga soprattutto se abbiamo gambe esili. Possiamo indossarle con disinvoltura sotto ad un paio di jeans modello cropped, ma non strappato. Per terminare il look sono ideali scarpe basse stringate, che permettano di mostrare la calza.

La maglia piccola è più fine ed elegante e perfetta anche per le donne dalle gambe più tornite. Possiamo indossarle senza problemi con gonne e abiti anche eleganti per dare un tocco glam all’outfit.

Come indossare le calze a rete senza essere volgare a 30, 40 e 50 anni ed abbinarle a scarpe, gonne e pantaloni

Le calze a rete sotto un paio di jeans sono perfette e mai volgari anche a 50 anni. Per chi vuole dare un tocco di sensualità al proprio look, può indossare ai piedi un paio di pumps ed essere elegante in ogni occasione. Se abbinate ad un paio di shorts, consigliamo di indossare ai piedi un paio di stivali platform. In questo modo, daremo al nostro outfit un tocco glam chic. Lo stesso discorso vale per una minigonna in jeans o in pelle. Se indossiamo le calze a rete senza tacchi non correremo il rischio di apparire volgari.

Infine, le calze a rete stanno bene anche con gonne sopra il ginocchio. In questo caso, consigliamo un modello in denim e di abbinarle ad un paio di anfibi.

Sneakers, anfibi e mocassini

Possiamo indossare le calze a rete con moltissime scarpe favolose. Scegliamo calze a rete lunghe o corte con un paio di sneakers. Perfette sia sotto una gonna, sia sotto un jeans, indossare le sneakers ci permetterà di dare un tocco di freschezza al look. Portare le calze a rete con un paio di anfibi rende urban chic il nostro look. Possiamo indossarli sopra le calze a rete insieme ai jeans, a degli shorts ma anche ad un minidress. Questa scarpa trasformerà le calze a rete in un indumento perfetto in qualsiasi momento della giornata. Infine, non dimentichiamoci che i mocassini possono rendere ricercato il nostro look di mezza stagione. Indossiamoli con un paio di jeans e una calza a rete larga.

E i tacchi?

Se ci stiamo ancora chiedendo come indossare le calze a rete, abbiamo ancora un suggerimento da dare. Possiamo abbinare senza problemi i tacchi alle calze a rete, ma a una condizione. Il tacco stretto richiede una rete stretta, mentre con un tacco largo possiamo osare una rete larga. Dunque, via libera a décolleté, sandali con tacco e stivaletti.

