Prima si servire un pranzo o una cena, non c’è cosa migliore di portare in tavola un antipasto per stuzzicare gli ospiti.

Non le solite olive, bruschette o pizzette, ma qualcosa che delizia e stimola l’appetito senza appesantire.

Una ricetta davvero semplice e veloce, che può essere preparata anche da chi non ha molto tempo a disposizione, ma che non vuole rinunciare a presentare qualcosa di sfizioso.

Perfetti come aperitivo antipasto o contorno, sfiziosi croccanti e golosi, molto facili se preparati in questo modo

La tempura di carciofi si prepara con una pastella senza uova, con farina di riso per garantire una frittura croccante fuori e leggera dentro, senza olio in eccesso.

La tempura, come gia si è parlato in questo precedente articolo, è un metodo di frittura che conferisce ai carciofi, ma anche a tutte le verdure che si preferisce utilizzare, una particolare leggerezza e fragranza.

Ingredienti

6 carciofi;

80g di farina di riso o q.b.

160g di acqua ghiacciata;

olio di semi di arachide q.b.

1 limone;

sale.

Procedimento

Prima di tutto è necessario mettere nel freezer per almeno 15/20 minuti l’acqua.

Provvedere a pulire i carciofi, tagliare le punte ed eliminare le foglie esterne più dure.

Lasciare in acqua e limone per qualche minuto.

Intanto per preparare la pastella è preferibile utilizzare un contenitore in metallo, nel quale bisognerà versare l’acqua ghiacciata e gradualmente la farina, mescolando il tutto con le fruste.

Il composto dovrà risultare ne troppo liquido ne troppo denso.

Se necessario aggiungere altra acqua o altra farina.

Tagliare i carciofi a spicchi o a fettine e immergerli nella pastella.

Far scaldare l’olio in una padella, friggere gli spicchi di carciofi pochi alla volta, girali di tanto in tanto fino al raggiungimento della doratura preferita.

Scolarli su di un foglio di carta assorbente, salare e mangiare subito.

Perfetti come aperitivo, antipasto o contorno, i carciofi possono essere sostituiti con verdure o pesce.

Buon appetito!

