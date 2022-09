L’autunno è ormai arrivato e nella maggior parte di Italia le temperature hanno subito un drastico abbassamento. Questo ha portato molti a ritirare l’abbigliamento estivo in favore di indumenti più pesanti. Tra questi troviamo sicuramente il capo ideale per la mezza stagione, l’impermeabile. Perfetto da utilizzare nei mesi in cui il cappotto è ancora troppo pesante. Il suo utilizzo passò dall’ambito militare a quello civile durante il 1900. A trasformare questo indumento in una vera e propria moda ci pensò anche il cinema, il più famoso forse fu quello indossato da Humphrey Bogart in Casablanca. Un capo versatile che non può mancare nel guardaroba degli uomini ma anche delle donne. I più classici hanno colori neutri come il grigio, il beige o il verdone ma si potranno anche scegliere coloratissimi o di un classico nero. Un capo perfetto anche per i più giovani, sarà sufficiente imparare ad abbinarlo in modo meno classico.

Come indossare il trench in autunno e quali comprare anche sotto i 100 euro

L’impermeabile, innanzitutto, potrà essere scelto di diverse lunghezze. Da quelli sotto al ginocchio a quelli più corti. Un capo che ben si presta ad essere abbinato in modo elegante o anche casual. Dal classico camicia e pantaloni eleganti al jeans con la maglietta. In questi ultimi giorni di settembre potrà essere indossato sopra ad una semplice t-shirt e ad un paio di jeans. Le più giovani, poi, potranno anche indossarlo con un crop top. Se l’occasione è più elegante, invece, si potrà utilizzare insieme ad un paio di pantaloni palazzo e ad una blusa. Ottimo anche con gonne lunghe che spuntano dall’impermeabile. Per quanto riguarda le calzature ottimo con stivali e scarpe con il tacco ma anche con sneakers, mocassini normali o platform. Tra i grandi ritorni troviamo le scarpe con la punta, ideali da accostare a questo coprispalla. Molti si chiedono come indossare il trench in autunno, come si è visto è davvero semplice.

Cosa comprare

Come per tutti i capi d’abbigliamento anche per l’impermeabile si potrà optare per pezzi più o meno cari. Quelli meno dispendiosi li troviamo disponibili nelle catene di fast fashion come Zara o H&M. Da Zara ce ne sono disponibili in finta pelle a circa 80 euro mentre i più classici in beige sui 90 euro. Chi preferisse il verdone, invece, potrà trovare un impermeabile di questo colore a 129 euro sempre da Zara. Da H&M, invece, si troveranno trench in cotone a circa 70 euro. Ancora, molto interessante il trench Massimo Dutti a 169 euro. In alternativa si potrà optare per i famosissimi trench di Burberry da acquistare anche vintage o second hand.

