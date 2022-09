Le pulizie di casa a volte diventano un peso, soprattutto se vi si aggiungono altri problemi che girano per la testa. In questo periodo, infatti, tutti sono preoccupati per le bollette di elettricità e gas che sembra possano schizzare alle stelle. Altre volte invece si è talmente stanchi oppure annoiati, che proprio non si ha voglia di cominciare a mettere in ordine la casa. Vediamo allora cosa fare in questi casi.

Un detersivo per piatti fai da te

Intanto potremmo anche rendere le pulizie di casa più interessanti. Ad esempio preparando noi stessi qualche prodotto utile a queste. Potremmo così fare del detersivo per piatti con dei prodotti naturali e che si trovano già a casa.

Preoccuparci in prima persona della nostra casa sarebbe anche un modo per poter risparmiare qualche euro sull’acquisto dei prodotti di pulizia. Per preparare un buon detersivo per piatti avremo bisogno di due ingredienti. Il bicarbonato di sodio e poi i fondi di caffè. A questi aggiungeremo anche un po’ di detersivo per piatti. Mischiamo il tutto e utilizziamolo come detergente di lavaggio per piatti e posate.

Come farsi venire la voglia di fare le pulizie di casa quando ci si annoia

Può capitare però che abbiamo dormito male, non si ha voglia di fare qualcosa o semplicemente si è un po’ stanchi della routine quotidiana.

In questi casi potremmo provare qualche soluzione per riuscire a vincere l’inerzia della giornata. Potremmo provare ad ascoltare della musica che piace, per ritrovare il gusto di muoversi e di riprendere il lavoro.

Se siamo affezionati ad una radio particolare, anche questa potrebbe accompagnarci durante le nostre pulizie quotidiane. A volte ci sono dei conduttori molto bravi che ci permettono di ritrovare il buon umore e la voglia di fare.

Come vincere la noia quotidiana

Un altro modo è di ricorrere anche ad una piccola dose di cioccolata, un alimento molto amato non solo dai piccoli, ma anche dai grandi. La cioccolata infatti sembra che sviluppi il buon umore e ci dia perciò quell’energia giusta per superare la difficoltà iniziale. Sono non pochi coloro che mangiano un pezzettino di cioccolata durante la giornata, soprattutto nel periodo freddo. L’importante è di non abusarne e non trasformarla in una dipendenza, cioè qualcosa di cui non si può fare più a meno.

Se ci fossimo svegliati stanchi invece, potremmo provare a muoverci un po’. Ad esempio una piccola passeggiata che ci rilassi e rimetta in moto il nostro organismo. Se fossimo anche giù di morale, potremmo provare a comprare qualcosa che possa farci piacere. Un piccolo regalino da fare a sé stessi, come un’essenza profumata che possa tirarci su.

Ci sono diversi modi, per vedere come farsi venire la voglia di fare le pulizie quotidiane e ammazzare la noia o la stanchezza che ci attanaglia.

