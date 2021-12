Siamo nella fase che dovrebbe portare a forti rialzi dei mercati e quindi si confermano sia le proiezioni che le tendenze attese. Si conferma il rialzo a Wall Street e ora cosa fare per portare gli eventi a proprio vantaggio? Cosa fare da oggi in poi? Per il nostro Ufficio Studi, il consiglio è molto semplice ma per alcuni forse potrebbe sembrare un’impresa ardua. In un mercato che sale, si compra e si mantiene alzando di volta in volta gli stop loss (trailing stop). In uno che scende invece, si vende allo scoperto e si mantiene, e di volta in volta si abbasserà lo stop.

Questa è la strategia che applicheremo da oggi in poi per l’attuale fase rialzista.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 16 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi degli indici azionari americani:

Dow Jones

35.897,64

Nasdaq C.

15.180,44

S&P500

4.668,67.

I livelli di supporto che mantengono il trend al rialzo in ottica multidays

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.389. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 35.577.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.055. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.611. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Come potrebbe presentarsi la giornata odierna?

Apertura sui minimi e poi chiusura sui massimi.

Si conferma il rialzo a Wall Street e ora cosa fare per portare gli eventi a proprio vantaggio?

Oggi ci concentriamo sul titolo Amazon che potrebbe da oggi in poi partire al rialzo per almeno un mese..

Il titolo (NASDAQ:AMZN), ha chiuso la seduta del 16 dicembre a quota 3.377,42 dollari in rialzo del 2,56% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2.881 e il massimo a 3.773,08.

Far value stimato dal nostro Ufficio Studi in area 4.500 dollari.

La strategia di investimento

Questo titolo si trova in trend ribassista sul time frame settimanale, mentre su tutti gli altri è impostato al rialzo. Iniziare a comprare ai livelli attuali con stop loss a 3.303,89. Incrementare le posizioni con una chiusura settimanale superiore a 3.596 con obiettivo a 1/3 mesi verso i 4.200 dollari.