Sicuramente il riciclo creativo è un’arte conosciuta, ma non ancora abbastanza nota come dovrebbe. Infatti, questa attività può risultare utile ed efficace in moltissime occasioni. E, proprio per questo motivo, dovremmo imparare a sfruttarla al meglio, conoscendo tutti i segreti che la riguardano e i piccoli trucchi che ad essa fanno riferimento. Per arrivare a questo obiettivo, la strada non è poi così lunga. Infatti, avendo a disposizione tantissime idee, potremmo mettere in gioco la nostra creatività, la nostra fantasia e, ovviamente, anche la nostra manualità. Ci sono tantissimi oggetti che possiamo trasformare nella nostra casa. Basterà sapere come lavorarci su per avere un risultato davvero eccellente.

Non ci verrà mai più in mente di buttare le scatole della pasta vuote conoscendo questo riutilizzo geniale

Gli elementi che possono tornarci utili e che di solito releghiamo alla spazzatura sono davvero tantissimi nel nostro appartamento. Avevamo già parlato, ad esempio, dei modi geniali in cui potremmo riutilizzare un vecchio materasso, sul quale non vogliamo più dormire. Ma di certo le idee non sono finite qui. Oggi ci concentriamo, infatti, sulle scatole della pasta che ormai sono vuote e che solitamente gettiamo nella spazzatura. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo dato una formidabile idea per riutilizzarle, che potremmo sfruttare ancora al massimo. Oggi vogliamo darne un’altra che sicuramente ci tornerà utile, soprattutto ora che il Natale si avvicina.

Una scatola di pasta ormai vuota e da buttare potrebbe diventare un fantastico pacco regalo per i nostri cari a costo zero

Guardiamo per un secondo la nostra scatola di pasta (eliminando quelle a forma rettangolare che potrebbero diventare troppo complicate da lavorare). Se la osserviamo con attenzione, ci renderemo conto che può somigliare tranquillamente a un piccolo pacco regalo. Sfruttandola in questo senso, potremmo risparmiare soldi e denaro, e creare un oggetto particolare e personale da regalare ad amici, famiglia o al partner. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà procurarci della carta regalo che ci piace e che potrebbe essere giusta per il destinatario. Ricopriamo, quindi, la parte esterna della scatola di pasta come prima cosa e poi concentriamoci sull’interno, coprendo ogni singolo lato dell’oggetto che stiamo lavorando. Al suo interno, potremmo inserire degli oggetti che ci ricordano la persona a cui stiamo facendo il dono, creando un piccolo scrigno del tempo in cui conservare tutte le memorie comuni.

Oppure, se vogliamo rendere il tutto ancora più personale, potremmo dipingere sulla scatola, invece che ricoprirla di carta regalo. Ci basterà, infatti, procurarci degli acquerelli e stenderli sulla superficie creando immagini, frasi e paesaggi che piacciano al destinatario. Insomma, le idee sono davvero tante e sicuramente interessanti. Ma una cosa è certa. Non ci verrà mai più in mente di buttare le scatole della pasta vuote conoscendo questo riutilizzo geniale.

