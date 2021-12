Chissà perché, quando arriva l’inverno, impazza la voglia di vestirsi a quadri. Maglioni, gonne e pantaloni si riempiono di quadretti dei colori della terra, nel tipico stile scozzese.

Non importa se di cachemire, flanella o taffetà, l’importante è che il motivo sia il tartan tradizionale delle Highlands scozzesi.

Capo a quadretti dell’inverno per eccellenza è la gonna, calda e morbida, un must have da tirare fuori dall’armadio con l’avvicinarsi delle feste. Ecco qualche consiglio per indossarla e abbinarla a tutte le età.

Dal guardaroba maschile a un capo femminile senza tempo

Per stare al caldo ma con stile anche in inverno, abbiamo visto che torna di moda questo tessuto morbido come lana da indossare durante le feste. Ma la regina indiscussa del comfort per tutti i giorni e tutte le occasioni è la gonna scozzese.

Eredità del tradizionale kilt indossato dagli uomini, è ormai da decenni un capo amatissimo dalle donne di tutto il Mondo. È infatti alla moda a qualunque età e partendo dal guardaroba maschile è diventata un capo femminile senza tempo. È tornata finalmente nella collezione autunno inverno 2021-2022 e anche quest’anno non potremo farne a meno.

Nella nuova collezione si gioca sulle lunghezze, lasciando da parte per un momento la gonna sopra il ginocchio, che tuttavia è sempre un capo irrinunciabile.

Vediamo quindi come indossarla in base alla lunghezza e all’età per essere alla moda anche nelle giornate più fredde.

Come indossare la calda gonna scozzese a 20 come a 50 anni con questi 3 semplici abbinamenti alla moda

Partiamo dalla tradizionale versione corta, che nonostante la stagione fredda è un must. Per essere eleganti e professionali si può portare appena sopra il ginocchio abbinata a un blazer con lo stesso motivo sopra a una camicetta. Le più giovani invece possono osare con la gonna cortissima in stile collegiale insieme a una felpa per dare all’outfit un tocco sportivo.

Sulle passerelle si è vista lunga e ampia, a partire da una midi quasi a ruota. Accompagnarla con un pullover o un dolcevita per uno stile classico, a un maglione cropped se non si teme il freddo. Attenzione alla lunghezza midi se si è basse e minute, perché potrebbe accorciare le gambe. Indossare invece questi 5 capi essenziali che slanciano la figura.

Passiamo ora alla gonna scozzese maxi, perfetta da abbinare a un maglione XXL o a una mantella ampia e avvolgente.

Ecco come indossare la calda gonna scozzese a 20 come a 50 anni con questi 3 semplici abbinamenti alla moda. Ora siamo pronte ad affrontare con stile l’inverno e le feste.

