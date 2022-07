Durante il periodo estivo siamo alla ricerca di abiti che lascino passare l’aria e facciano traspirare il corpo. Infatti, il caldo di questi giorni è già sufficiente a farci sudare, senza che peggioriamo la situazione con abiti attillati e poco traspiranti. Ecco perché questo periodo vede spopolare abiti e pantaloni ampi, che stringono solo se necessario e nei punti giusti.

Questo è anche un periodo dove passiamo molto tempo fuori casa e ci serve quindi un look versatile, adatto alle diverse situazioni della giornata. Tutte queste caratteristiche sono sintetizzate perfettamente dall’abito a portafoglio, un grande classico che torna di gran moda per questa estate 2022.

Come indossare e come abbinare questo vestito simbolo dell’estate che è comodo e snellisce la figura

L’abito a portafoglio può avere diverse lunghezze, da sopra il ginocchio fino anche alle caviglie. La sua caratteristica più importante riguarda la chiusura. Infatti, quest’abito è formato da due lembi che si incrociano sul davanti, come un portafoglio, chiudendosi poi ad avvolgere la vita.

In pochi secondi abbiamo trovato un look versatile, perché casual ma anche elegante. Abbiamo, però, sposato anche la bellezza con la comodità, dal momento che la natura di questo capo lo rende regolabile per ogni esigenza.

A tutto ciò si abbina il tipo di tessuto, solitamente leggero o addirittura grezzo, così che spesso non c’è neanche bisogno di stirarlo. Per questo non sarebbe una cattiva idea investire in un vestito a portafoglio in raso, in seta o in cotone, tessuti notoriamente traspiranti.

Per quanto riguarda i colori, poi, quest’anno abbiamo ampio margine di manovra. Infatti, possiamo scegliere un colore pieno e luminoso come il giallo oppure un morivo floreale o persino le paillettes. Scegliendo il look giusto, possiamo indossare questi colori e motivi dalla spiaggia ai matrimoni estivi.

Abbiamo quindi visto come indossare e come valorizzare il vestito a portafoglio. Vediamo ora invece qualche possibile abbinamento.

Gli abbinamenti

Innanzitutto, le scarpe possono cambiare dal mattino alla sera, ma non sbaglieremo mai con un paio di sandali. Possiamo riprendere il colore dell’abito o creare uno shock cromatico, ad esempio abbinando il fucsia al giallo. Un’alternativa sempreverde e amica della comodità è rappresentata dalle espadrillas, perfette per un look casual estivo.

Quando vogliamo aumentare il volume dell’eleganza, invece, potremo abbinare il vestito a portafoglio a delle mules con tacco o, se le temperature lo consentono, anche degli stivali in pelle.

Non ci resta che snellire anche il viso con un taglio alla moda ispirandosi a un grande classico.

